Pasquale Anastasi si trova agli arresti domiciliari in quanto coinvolto nell’operazione Olimpo della Dda di Catanzaro

“Il 9 febbraio 2023 il consiglio di amministrazione della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, preso atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Pasquale Anastasi, ha proceduto – a norma di Statuto – alla cooptazione di don Pasquale Barone e, di seguito, alla nomina dello stesso quale nuovo presidente della Fondazione. La Fondazione ringrazia il dott. Anastasi per il servizio svolto con generosità e abnegazione e, sotto lo sguardo del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e la preghiera di Mamma Natuzza, prosegue il cammino verso il compimento dell’Opera della Madonna”. Così la Fondazione voluta dalla mistica di Paravati Natuzza Evolo prende quindi atto delle dimissioni di Pasquale Anastasi dalla Fondazione che arrivano (anche se il comunicato non ne fa alcun cenno) dopo essere finito agli arresti domiciliari nell’operazione Olimpo della Dda di Catanzaro per il reato di traffico di influenze illecite. [Continua in basso]



Per don Pasquale Barone, 84 anni, originario di San Calogero, già al vertice del Consiglio di amministrazione dell’ente morale, si tratta di un ritorno, atteso che era stato proprio al sacerdote che nel 1986 Natuzza Evolo aveva affidato il progetto umanitario voluto dalla Madonna. L’associazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime nasce così il 13 maggio 1987, divenendo poi una Fondazione di culto con presidente proprio don Pasquale Barone.

