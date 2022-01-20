Sisma di magnitudo compreso tra 4.1 e 4.6. con epicentro al largo delle acque di Briatico. A Vibo Valentia fatti evacuare gli studenti

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina alle ore 10:19 a Vibo Valentia e lungo la costa vibonese, del catanzarese e del cosentino. L’epicentro del sisma, di magnitudo 4.3, è stato collocato dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo di Briatico. La profondità del terremoto è stata di cinque chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Vibo Valentia e lungo tutto il Golfo di Sant’Eufemia. Diverse le scuole che, a scopo precauzionale, stanno facendo evacuare gli alunni. Al Lamezia Terme è stato sospesa momentaneamente l’udienza del maxiprocesso Rinascita Scott.