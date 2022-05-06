Impegnate sul territorio tutte le squadre del Comando provinciale. A Serra e Drapia ci sono volute diverse ore per spegnere due incendi

Oltre venti, finora, gli interventi effettuati nella giornata di oggi in provincia di Vibo Valentia da parte dei vigili del fuoco, a causa del forte vento. Impegnate tutte le squadre operative del Comando provinciale.

Particolarmente interessato il territorio delle Serre, dove si sono registrati diversi interventi per caduta alberi, tegole e pali pericolanti.

Oltre a Paravati, dove è crollato in strada il tetto di una casa, i vigili del fuoco sono stati impegnati anche nello spegnimento di due incendi di macchia mediterranea, uno a Drapia ed uno a Serra San Bruno, che alimentati dal forte vento, hanno richiesto diverse ore di lavoro. [In basso le foto]