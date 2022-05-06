Tutti gli articoli di Cronaca
Oltre venti, finora, gli interventi effettuati nella giornata di oggi in provincia di Vibo Valentia da parte dei vigili del fuoco, a causa del forte vento. Impegnate tutte le squadre operative del Comando provinciale.
Particolarmente interessato il territorio delle Serre, dove si sono registrati diversi interventi per caduta alberi, tegole e pali pericolanti.
Oltre a Paravati, dove è crollato in strada il tetto di una casa, i vigili del fuoco sono stati impegnati anche nello spegnimento di due incendi di macchia mediterranea, uno a Drapia ed uno a Serra San Bruno, che alimentati dal forte vento, hanno richiesto diverse ore di lavoro. [In basso le foto]