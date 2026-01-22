L'incidente è avvenuto lungo la Statale 182. Tanto spavento per il trentenne che ha riportato contusioni a una costola e alla mano

Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Calabria ha creato non pochi disagi, in diverse occasioni mettendo a rischio anche l’incolumità dei residenti. Un esempio è quanto accaduto mercoledì mattina a Francica.

Protagonista della disavventura il trentenne consigliere comunale di Francica Giuseppe Fogliaro. Mentre si recava a lavoro, infatti, un albero ha ceduto andando a finire sull’auto su cui stava viaggiando. Tanto spavento ma per fortuna nessun esito tragico.

A raccontare quanto accaduto quella mattina è lo stesso Fogliaro: «Erano circa le 6:50 di ieri mattina e stavo percorrendo la Strada Statale 182 verso Francica a bordo della mia macchina. Durante il tragitto, all'improvviso, crolla un albero proprio nel momento esatto del mio passaggio, danneggiando notevolmente la vettura e arrecandomi anche qualche dolore. Quando ho chiamato i soccorsi erano le 7:09 ma sono intervenuti solamente alle 9, ovvero due ore dopo la segnalazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l'Anas e l'ambulanza, con quest'ultima che ha mi trasportato in ospedale. Allo Jazzolino, dopo le dovute visite, mi hanno riscontrato una contusione alla costola e una alla mano oltre a dei dolori al collo. In virtù dei responsi medici, mi è stato riconosciuto l'infortunio sul lavoro in itinere».