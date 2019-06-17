Le fiamme hanno provocato serie ustioni ad un operaio che stava eseguendo dei lavori nel locale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri ed i sanitari del 118

Fuga di gas a Paravati di Mileto in via Nicotera, in pieno centro abitato. Per cause ancora in corso di accertamento, il gas che si è sprigionato da un locale per parrucchiere, dove erano in corso alcuni lavori, ha provocato un incendio le cui fiamme hanno causato serie ustioni ad un operaio, S.C., 50 anni, del luogo. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera zona si sono portati i vigili del fuoco unitamente ai carabinieri. Il boato causato dall’esplosione è stato distintamente avverito in tutto il paese. I sanitari del 118 sono accorsi da Vibo Valentia per prestare le prime cure, ma stante la gravità delle ferite si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per un veloce trasferimento all’ospedale di Catania. Ingenti i danni al locale che è andato quasi completamente distrutto.



