A Simbario a notare gli atteggiamenti sospetti di due “clienti” sono stati i carabinieri di Nardodipace

Avevano rubato delle bottiglie di alcolici e generi alimentari all’interno di un supermercato di Simbario, occultando la merce fra i vestiti. Non avevano però fatto i conti con i carabinieri della Stazione di Nardodipace che si trovavano stamane all’interno dello stesso supermercato. Dopo aver attentamente seguito i loro movimenti, i militari dell’Arma hanno deciso di intervenire con una perquisizione personale che ha dato esito positivo.

Ad essere quindi fermati per il reato di furto aggravato ed essere posti agli arresti domiciliari sono stati Dumbrava Costel e Dumitrascu Costel, di 44 e 48 anni, di nazionalità rumena, residenti a Simbario.

Rispondono di furto aggravato dinanzi al Tribunale di Vibo che si occuperà nelle prossime ore della convalida dei due fermi. La merce rubata, per un valore complessivo di 70 euro, è stata restituita al proprietario del supermercato. LEGGI ANCHE: Tentano furto di liquori a Pizzo, due donne bloccate dai carabinieri

Lascia i domiciliari per rubare liquori al supermarket, un arresto nel Vibonese