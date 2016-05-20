Iniziativa dell’associazione “Piccoli grandi Grisù” a Paravati. Nella “Villa della gioia” cara alla mistica verrà allestita anche una “Pompieropoli” dedicata ai più piccoli.

Costituisce un richiamo sempre più forte per enti, associazioni e istituzioni la “Villa della gioia” di Paravati, area sacra curata dalla “Fondazione del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” voluta dalla mistica Natuzza Evolo.

Dopo le Pro loco calabresi che vi terranno, domenica 22 maggio, il loro raduno regionale, sono i Vigili del fuoco a darsi appuntamento nello stesso luogo, il prossimo 25 maggio, per dar vita alla manifestazione “I Vigili del fuoco tra fede e solidarietà”.

“Sulle orme di Natuzza”, le Pro loco calabresi si danno appuntamento a Paravati

All’evento, organizzato dall’associazione “Piccoli grandi Grisù” con la collaborazione del Comando provinciale di Vibo Valentia, dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco sezione provinciale di Vibo Valentia e della “Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” parteciperanno numerosi bambini delle scuole della provincia che potranno vivere per un giorno l’esperienza di essere un piccolo pompiere nella “Pompieropoli” allestita per l’occasione. Sarà inoltre prevista la visita alla tomba di Natuzza Evolo e la proiezione di un filmato sulla vita della mistica e nel pomeriggio verrà celebrata una Santa messa.