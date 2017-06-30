Complici le alte temperature numerosi roghi si segnalano in gran parte della provincia. Nelle frazioni di Vibo e di Acquaro gente terrorizzata ha cercato riparo dalle fiamme correndo in strada. Chiusa la provinciale verso la Valle del Mesima

Incendio di vaste proporzioni a Piscopio, frazione di Vibo Valentia, dove nella tarda mattinata di oggi, le fiamme, originatesi da sterpaglie secche lungo la provinciale, hanno divorato un intero uliveto raggiungendo una zona prossima alle prime abitazioni del paese.

Il rogo, che si è protratto per diverse ore, ha causato gravi disagi in paese invaso dal fumo e dalla cenere, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione stradale lungo la strada provinciale da e per la Valle del Mesima (tuttora chiusa), scatenando inoltre il panico tra quanti si trovavano a quell’ora nelle campagne circostanti l’abitato o nei tanti casolari della zona che si sono riversati lungo l’arteria per sottrarsi al fuoco e al fumo.

Sul posto l’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi e l’incendio non è stato ancora del tutto estinto. Analoga situazione si è vissuta a Limpidi, frazione di Acquaro, dove le fiamme sviluppatesi da una zona incolta, hanno rapidamente avvolto una larga fascia di vegetazione arrivando ad insidiare le prime abitazioni del paese e costringendo diverse famiglie ad abbandonare precauzionalmente le proprie case. Si riferisce addirittura di urla disperate provenienti dall’interno di un’abitazione lambita dal fuoco.

Focolai sono segnalati in buon parte della provincia e nella fascia circostante il capoluogo Vibo Valentia. Un incendio è in corso infatti nella frazione Triparni e un secondo rogo è stato spento in tarda mattinata nella zona di Moderata Durant (foto).

Notevoli problemi anche a Tropea, dove le fiamme che si sono originate sul costone che sovrasta il centro abitato sono arrivate a lambire le prime abitazioni. Qui i residenti hanno provato a fronteggiare il fuoco con mezzi di fortuna.

