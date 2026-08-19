Pericoli sulla strada del Vibonese e quelle bobine che rimangono ancora inesorabilmente lì nonostante il brutto incidente verificatosi nei giorni scorsi. Questo quanto lamentano alcuni automobilisti che giornalmente si ritrovano costretti a percorrere l’apposito tratto viario nei pressi di Nicotera.

In quel frangente di strada sono attualmente in corso dei lavori. I rocchetti in legno dei cavi elettrici occupano una parte della carreggiata e sono delimitate da un recinzione.

L’incidente del 14 agosto

L’incidente è avvenuto intorno all’1.30 dello scorso 14 agosto, quando per cause ancora in parte da chiarire un furgone della ditta Muraca Srl, adibito alla raccolta dei rifiuti, è finito contro le bobine. Nell’impatto è stato coinvolto anche un altro veicolo che in quel momento stava transitando nella zona.

A bordo del furgone dell’azienda titolare del servizio di raccolta della spazzatura si trovava in quel momento un operaio, in conseguenza dell’urto rimasto incastrato nel veicolo.

Al riguardo si è reso necessario l’intervento di alcuni soccorritori, tra cui quello fondamentale dei vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi, che hanno provveduto a estrarre l’uomo dall’abitacolo, dolorante e in stato di shock, e ad affidarlo alle cure dei sanitari accorsi nel frattempo sul luogo.

L’operaio, per fortuna, sembra non abbia riportato ferite gravi.

La protesta degli automobilisti

Rimane però lo stato di pericolo, derivante, soprattutto nelle ore notturne, dalle bobine rimaste ancora inesorabilmente lì sul posto ad occupare il ciglio della strada e una parte della carreggiata. Da qui la protesta degli automobilisti.