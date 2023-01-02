E' al vaglio degli inquirenti il tragico sinistro avvenuto lungo la Trasversale che ha causato il decesso del giovane di Serra San Bruno

Indagine affidata alla Polizia per far luce sul decesso di Carmine Mannella, il 32enne di Serra San Bruno rimasto vittima di un incidente mortale nella serata di ieri, lungo la Trasversale delle Serre. La dinamica del mortale sinistro è ancora tutta da chiarire e non si esclude il coinvolgimento di un altro automobilista che potrebbe aver travolto il giovane una volta sceso dalla propria autovettura. In segno di lutto, intanto, le giostre che sono state collocate in Piazza Municipio a Vibo Valentia sono state chiuse. Era infatti proprio Carmine Mannella a gestire i giochi unitamente ai propri familiari. Anche un cugino del giovane, nel luglio scorso, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Serra San Bruno dopo aver perso il controllo della moto da cross che stava guidando.

