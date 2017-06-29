Tutti gli articoli di Cronaca
Sono stati 63 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia dalle ore 8 del 27 giugno alle ore 12 del 29 giugno. A riferirlo è il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, guidato dal comandante Salvatore Tafaro.
Dei 63 interventi, 55 hanno riguardato incendi di macchia mediterranea e colture. Gli interventi più complessi si sono registrati a Zambrone (27 giugno); nell’area compresa tra i comuni di Sant’Onofrio, Stefanaconi e Vibo Valentia (28 giugno); Dasà (28 giugno), qui il rogo si è protratto per oltre 15 ore; nel territorio compreso tra Pizzo e Maierato (28/29 giugno); a Soriano località “Collina Angeli” dove è stato richiesto l’intervento di una squadra operativa del Distaccamento di Chiaravalle; Capo Vaticano e Ricadi; Joppolo frazione Caroniti; Nicotera (pineta), mentre è in corso un grosso incendio a Drapia, località Torre Galli.
Quattro gli interventi ancora in corso nel Vibonese. Per tutto l’arco temporale interessato hanno operato ininterrottamente in media 5 squadre operative in turno ordinario, una squadra in turno libero e nella notte appena trascorsa, per poter intervenire su Soriano Calabro, è stato richiesto l’intervento di una squadra operativa del Distaccamento di Chiaravalle.
