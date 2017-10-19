Sorpresi dai carabinieri su un terreno della frazione Marina mentre erano intenti ad innaffiare circa 2500 piantine. Nella successiva perquisizione rinvenuti 4,5 chili di marijuana pronta allo spaccio e 2 pistole

I carabinieri delle Stazioni di Nicotera e Nicotera Marina, con il supporto dello squadrone Carabinieri “Cacciatori” di Calabria, nell’ambito dei controlli per il contrasto del fenomeno della produzione e dello spaccio delle sostanze stupefacenti diretti della compagnia di Tropea, hanno sorpreso nella giornata di ieri tre persone: i fratelli Salvatore (53 anni) e Domenico Zungri (46 anni), residenti a Rizziconi (Rc), pregiudicati, ed il nicoterese Nicola Corrarello (64 anni) mentre irrigavano una piantagione di cannabis indica, presente su un terreno di Corrarello (in contrada Margherita, nella frazione Nicotera Marina) rivelatasi poi composta da complessive 2561 piante, dell’altezza media di 40 cm.

Vista la situazione, i militari hanno poi effettuato la perquisizione di un casolare contiguo al terreno, sempre di proprietà del nicoterese Corrarello, trovando non solo ulteriori 4,5 kg di cannabis essiccata e pronta allo smercio e materiali per l’irrigazione e la pesatura, ma anche due pistole, detenute dall’uomo senza alcun titolo.

Si tratta di una semiautomatica marca “Beretta”, cal. 7.65, con matricola abrasa, comprensiva di 2 caricatori, e di 146 munizioni dello stesso calibro, nonché una pistola a tamburo, marca “Bodeo”, modello 1889, con matricola abrasa, comprensiva di 6 munizioni cal. 10.35, perfettamente funzionante benché fuori ciclo tecnico già prima della seconda guerra mondiale.

I tre sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Vibo Valentia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

