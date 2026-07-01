Indagini in corso a Joppolo per far luce sull’incendio di un’auto. La vettura si trovava parcheggiata sulla pubblica via in una zona centrale del paese quando è stata attinta dalle fiamme nel corso della notte tra domenica e lunedì. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio. L’auto andata in fumo è una Volkwagen Golf appartenente a S.B., 48 anni, del luogo, ex consigliere comunale ed attuale collaboratore scolastico. Sul posto per i rilievi e le indagini si sono portati i carabinieri che, con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno riscontrato la natura dolosa dell’incendio. Acquisite anche le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona nel tentativo di risalire all’autore, o agli autori, dell’incendio.