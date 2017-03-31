La Squadra Mobile di Vibo Valentia sequestra tutto il materiale rinvenuto ed anche l’appartamento

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto all’Enel. Con questa accusa la sezione antidroga della Squadra Mobile di Vibo Valentia, diretta da Tito Cicero, ha arrestato Danilo Careglio, 29 anni, di Briatico, già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione è stata rinvenuta la chiave di un appartamento disabitato al secondo piano del palazzo in cui abita Careglio, luogo che – per stessa ammissione dell’interessato – quest’ultimo non aveva alcun titolo ad occupare. All’interno di tale alloggio è stato trovato un vero e proprio laboratorio adibito a sito di lavorazione, stoccaggio e commercio di marijuana. Infatti una delle stanze era rivestita con carta di alluminio applicata su due pareti e nel corridoio erano presenti una ventola, lampade alogene e fertilizzanti.

In un altro locale un’intera scaffalatura era stata adibita a deposito di marijuana da essiccare, per un peso complessivo di 293 grammi. Nel medesimo luogo sono stati rinvenuti un bilancino elettronico di precisione, nonché 14 confezioni in cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 1.250 grammi ed ulteriori cinque involucri contenenti la stessa sostanza, per circa altri 27 grammi.Un più accurato sopralluogo ha consentito, inoltre, di verificare l’avvenuto allacciamento abusivo dell’impianto elettrico dell’appartamento alla rete pubblica, realizzato tramite un bypass.

Danilo Careglio è stato quindi arrestato e associato nel carcere di Vibo Valentia. La sostanza stupefacente e tutto il materiale pertinente alla produzione e al commercio della stessa sono stati sottoposti a sequestro, così come l’appartamento nel quale è stato operato il rinvenimento, nei confronti del quale sono in corso accertamenti.