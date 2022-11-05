Ordinanza di demolizione e anche di traslazione di una salma da parte del primo cittadino dopo la comunicazione della notizia di reato

Un’ordinanza di demolizione di opere abusive all’interno del cimitero è stata emessa dal sindaco di Gerocarne, Vitaliano Papillo, a seguito di una comunicazione di notizia di reato da parte dei carabinieri della Stazione di Soriano Calabro che ha portato anche al sequestro di un loculo. I militari dell’Arma, a seguito di un controllo, hanno scoperto che un cittadino di Gerocarne aveva realizzato una sopraelevazione sul loculo, aggiungendo un ulteriore colombario, pur essendo sprovvisto di qualunque concessione a costruire o altra documentazione attestante la costruzione. Da qui due ordinanze emesse dal sindaco: una per la demolizione delle opere abusive ed una per l’estumulazione e la traslazione di un defunto da spostare in seguito al sequestro del loculo. Copia dell’ordinanza è stata inviata alla Prefettura, alla procura, ai carabinieri ed alla polizia municipale.

