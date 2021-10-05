In servizio dal 1983 e arrivato in città nel 2010, ha insegnato per molto tempo alla Scuola allievi agenti. Lascia moglie e due figli

Si è spento all’improvviso nella mattinata di ieri Rino Cacciatore, in servizio presso la Polizia di Stato di Vibo Valentia. Lascia la moglie, Anna, e due figli, Dario e Andrea.

Sostituto commissario della Polizia, in servizio dal 1983, è stato il responsabile del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica sin dal suo arrivo a Vibo nel 2010 e dell’Ufficio prevenzione e protezione della Questura e della Scuola Allievi Agenti, dove ha insegnato per lungo tempo.

«Amico di tutti e collega competente e affidabile – è scritto in una nota della Questura -, lascia un vuoto incolmabile e chi lo ha conosciuto e ricorderà sempre il suo volto sorridente e la sua grande disponibilità».

I familiari, gli amici e i colleghi saranno presenti questo pomeriggio, alle ore 16.00, presso il Duomo di San Leoluca a Vibo, per salutarlo per l’ultima volta.