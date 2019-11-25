Ordinanza di divieto di transito della Provincia di Vibo sino alla conclusione dei fenomeni temporaleschi. Traffico deviato sulla "mulattiera" numero 25

Nuova ordinanza di chiusura temporanea della Strada del Mare nel tratto Joppolo-Coccorino a causa della segnalazione di caduta di massi dal costone interessato dai lavori di messa in sicurezza da parte dell’Anas. Ad emetterla è il segretario generale della Provincia di Vibo Valentia, Mario Ientile, che nell’ordinanza spiega come a seguito di una riunione svoltasi in Prefettura venerdì scorso, l’Anas ha dichiarato che intende proseguire i lavori per la messa in sicurezza del costone sovrastante la strada provinciale numero 23. Attesa però l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per le avverse condizioni meteoriche e vista la comunicazione delle forze dell’ordine di caduta massi dal costone a causa di qualche smottamento provocato dalla pioggia incessante di queste ore, allo scopo di prevenire possibili pericoli è stata emessa ordinanza di chiusura temporanea al transito dei veicoli sino “alla conclusione dei fenomeni temporaleschi e dopo un’attenta ricognizione dei luoghi”. Dal canto suo, il Comitato Strada del Mare fa sapere che “questo è il risultato senza reti paramassi, come ampiamente previsto e senza polemizzare. Fino all’installazione delle stesse – spiegano dal Comitato – siamo favorevoli alla chiusura temporanea in caso di allerta meteo critica. Non ci spieghiamo come mai alla data odierna tali reti non siano state ancora installate”. Da ricordare che proprio nei giorni scorsi il Comitato Strada del Mare aveva invitato l’Anas a rispettare tutti gli impegni sottoscritti con la convenzione siglata con Regione Calabria, Provincia di Vibo e Comune di Joppolo, riparando le reti paramassi corticali esistenti e realizzando nuove barriere paramassi ad alto assorbimento. Naturalmente per raggiungere ora Joppolo da Ricadi e Tropea, e viceversa per chi vuol andare a Capo Vaticano, Spilinga e Tropea provenendo da Nicotera e Rosarno, sarà necessario ripercorrere la vecchia “mulattiera” della provinciale numero 25 che aspetta ancora dalla Provincia di Vibo Valentia interventi capaci di restituirle un minimo di agibilità e sicurezza (manto stradale stretto e degradato, folta vegetazione ai bordi non tagliata e zero misure di sicurezza).

