L’area delle Preserre tra le più colpite dalle intese precipitazioni. Notte da incubo per alcuni nuclei familiari che sono rimasti bloccati e sono riusciti a lasciare le proprie case solo in mattinata
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Una terra già fragile, che lo diventa ancor di più dopo precipitazioni intense come quelle che da ieri stanno interessando il Vibonese a la Calabria tutta. Un’ondata di maltempo che con le sue scroscianti piogge sta colpendo, provocando non pochi danni, soprattutto l’area delle Preserre. Diverse le frane e gli smottamenti che hanno provocato la chiusura anche di strade statali e provinciali. A Sorianello e Gerocarne ad avere la peggio sono state alcune famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case in via precauzionale.
Frane a Sorianello
Nel comune di Sorianello, in località Santa Maria, una grossa frana ha bloccato la viabilità nelle zone interne del paese. Acqua, terra e pietre sono venuti giù e causando ingenti disagi anche ad alcune famiglie e, in certi casi, la frana è anche entrata nelle abitazioni. Alcune case sono rimaste isolate durante la notte e con i nuclei familiari all'interno fatti evacuare ma solo nella mattinata odierna, anche perché la strada per raggiungere le abitazioni è impercorribile e la via secondaria per poter uscire è rappresentata da vie di fortuna tra le montagne.
Nello specifico – riferiscono i vigili del fuoco –, un’abitazione con quattro persone all’interno è rimasta isolata a seguito del cedimento della strada di accesso. Alle prime luci dell’alba, le squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione e tratto in salvo gli occupanti. Inoltre, una frana verificatasi in via Roma ha ostruito l’accesso ad alcune abitazioni. Anche in questo caso il personale operativo è intervenuto per garantire l’accesso in sicurezza e prestare assistenza ai residenti.
Disagi anche a Gerocarne
Non meno delicata la situazione nel territorio di Gerocarne: anche qui frane e strade bloccate da ieri pomeriggio. I disagi maggiori si sono registrati in Contrada Torre, dal momento che l'impeto del maltempo ha isolato una famiglia. Non praticabile al momento la Sp 60 tra le frazioni di Ciano e Ariola, così come la strada tra Gerocarne e Ciano. Nel frattempo l'amministrazione comunale sta lavorando anche alla messa in sicurezza delle abitazioni del centro storico.