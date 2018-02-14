Il cedimento, l’ennesimo, nei pressi del Parco archeologico medioevale. Sul posto la Polizia municipale. Parte della carreggiata liberata dagli automobilisti

Si stanno vivendo momenti di grave disagio in queste ore a Mileto, a causa del maltempo e delle copiose piogge che si stanno abbattendo sulla zona. È di pochi minuti fa la frana verificatasi sul tratto della strada provinciale Mileto-Dinami che dalla città capoluogo porta alla frazione San Giovanni.

Il cedimento di terreno si è registrato nei pressi della fontana “Candido”, nelle vicinanze del Parco archeologico medioevale di Mileto antica. Il tratto non è nuovo ad eventi del genere, tant’è che per anni è rimasto chiuso al traffico veicolare. I detriti si sono abbattuti sull’intera carreggiata, per fortuna nel momento in cui sulla strada non transitava nessun automobilista.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia municipale, i quali hanno richiesto l’intervento dell’Ufficio tecnico provinciale. Nel frattempo, una parte della carreggiata è stata liberata dai detriti grazie all’aiuto di alcuni automobilisti che transitavano sulla strada.

