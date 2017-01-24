Nel pomeriggio si è tenuto un vertice urgente in Prefettura a Vibo Valentia. Disposta la chiusura della Sp 15 Vibo-Stefanaconi e della Sp 47 per Monterosso. Frane e allagamenti in tutta la provincia e il Mesima rompe gli argini

Sono stati impegnati in oltre 40 interventi nel giro di poco meno di 48 ore i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, guidato dall’ingegner Salvatore Tafaro, per far fronte ai disagi causati dalla violenta perturbazione che si è abbattuta sul Vibonese.

Gli uomini del Comando provinciale sono stati infatti chiamati a fronteggiare allagamenti e danni causati dall’acqua, nonché a soccorrere automobilisti rimasti in panne o a sgombrare strade da detriti e alberi pericolanti.

Quattro le situazioni più critiche che i Vigili del fuoco hanno dovuto affrontare nelle ultime ore. A Vazzano, gli uomini del distaccamento di Serra San Bruno sono intervenuti a causa di uno smottamento (foto) che ha lambito un’abitazione, poi evacuata attraverso un’apposita ordinanza firmata dal sindaco Domenico Villì.

Vazzano, evacuata l’abitazione minacciata dalla frana

Nei pressi dello svincolo autostradale delle Serre, poi, il fiume Mesima è straripato inondando i campi e le strade limitrofe, in particolare la Sp n. 65 che viene ora costantemente monitorata.

Nell’Angitolano, lungo la provinciale n. 47 per Monterosso Calabro, una frana ha interessato la carreggiata ostruendo il passaggio degli autoveicoli tra cui un autobus che in quel momento transitava nei pressi dello smottamento, per fortuna senza passeggeri a bordo. Qui per liberare l’arteria viaria si è fatto ricorso anche ad un mezzo privato.

Infine lungo la provinciale n. 15 Vibo-Stefanaconi dove un distaccamento di massi e terra dal sovrastante costone, nei pressi dell’imbocco dell’eterna incompiuta Tangenziale Est, ha richiesto l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale per la messa in sicurezza.

Vibo senza acqua per un guasto all’Alaco, il sindaco Costa dispone la chiusura delle scuole

Di queste due ultime arterie, la Sp 15 Vibo-Stefanaconi e la Sp 47 per Monterosso, è stata disposta la chiusura nel corso di un vertice urgentissimo convocato questo pomeriggio in Prefettura a Vibo Valentia. Le due strade sono state interdette al traffico in attesa di compiere verifiche più approfondite.

Proseguirà nelle prossime ore il monitoraggio tecnico del territorio, attività nella quale è stato direttamente impegnato nelle ultime ore anche il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Tafaro (foto) che ha definito la situazione «stazionaria ma inevitabilmente condizionata dall’andamento meteorologico che sta mettendo a dura prova un territorio già di per se fragile e stressato ancor di più dalle forti piogge di questi giorni».