Oltre ottanta interventi in ventiquattro ore. È il bilancio dell’intensa attività dei Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, impegnati senza sosta per far fronte ai danni provocati dal forte vento che ha colpito il territorio provinciale.

Le aree maggiormente interessate sono state quelle del vibonese e del serrese, dove le raffiche hanno abbattuto numerosi alberi, causando disagi alla viabilità e situazioni di potenziale pericolo. Sono circa cinquanta gli interventi effettuati per la rimozione di alberi caduti o pericolanti.

Disagi anche lungo la rete stradale provinciale. Nella serata di ieri è stata chiusa, a causa di una frana, la SP 15 che collega Stefanaconi a Vibo Valentia. Interdetta al traffico anche la Strada Provinciale che conduce a Polia, dove la caduta di alberi ha reso necessario il blocco della circolazione.

Nella mattinata di oggi, inoltre, è stata disposta la chiusura di Viale della Pace per la caduta di alcuni pini marittimi.

Si contano infine circa venti interventi per la rimozione e la messa in sicurezza di pali e insegne divelti dal vento. Per far fronte all’elevato numero di richieste, il dispositivo di soccorso è stato potenziato attraverso il mantenimento in servizio del personale smontante, così da garantire una risposta tempestiva su tutto il territorio.