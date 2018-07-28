Tutti gli articoli di Cronaca
Si chiama “Maltese Falcon”. E’ un clipper di 88 metri costruito nei cantieri della Perini Navi per il magnate californiano Tom Perkins, amministratore della Helwlett-Packard Computers e precedente armatore dell’imbarcazione attualmente di proprietà di Elena Ambrosiadou, famosa donna d’affari greca. La barca può ospitare ben 19 persone ed è caratterizzata da uno scafo in acciaio nero a tre alberi rotanti in carbonio, dell’altezza di circa 60 metri. Le vele quadrangolari hanno una superficie pari a 2.400 metri quadrati. Questa meraviglia galleggiante ha fatto incetta di premi per il suo innovativo design e per la tecnica della rotazione degli alberi, che seguono fluidamente la direzione del vento. All’interno ci sono sei cabine riservate agli ospiti e otto destinate all’equipaggio, tutte di alto pregio.
Noleggiarlo costa 370 mila euro a settimana. Fino a ieri era possibile ammirarlo da tutta la costa vibonese. Oggi la sorpresa: il mega-yacht è entrato in porto a Vibo Marina attirando la curiosità di residenti e diportisti che possono ammirare da vicino un’autentica meraviglia dei sette mari. LEGGI ANCHE: I “Paperon de’ paperoni” scelgono il mare calabrese: il Falcone Maltese a Vibo Marina