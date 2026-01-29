Maltrattamenti in famiglia e minaccia. Questo il reato per il quale i carabinieri di Pizzo hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di un 45enne del luogo che avrebbe maltrattato negli ultimi tempi la madre. E’ stata la denuncia della donna ai militari dell’Arma della Stazione di Pizzo ad avviare prontamente le indagini sul 45enne che godeva di una misura alternativa allo stato di detenzione intramuraria. Misura revocata dall’Ufficio di Sorveglianza ed aggravata – a seguito delle nuove contestazioni – con la detenzione nel carcere di Vibo Valentia. La sua posizione è quindi ora al vaglio dell’autorità giudiziaria vibonese e non si escludono nuovi sviluppi.