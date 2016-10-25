Tutti gli articoli di Cronaca
I carabinieri della Stazione di Spilinga, nel corso di un servizio di controllo coordinato dalla Compagnia di Tropea, agli ordini del capitano Francesco Manzone, hanno arrestato a Ricadi Vasiliu Marian (foto), cittadino romeno di 41 anni, poiché responsabile del reato di maltrattamento in famiglia.
Controlli dei carabinieri di Tropea, arresti e denunce
Vasiliu è stato sorpreso dai carabinieri, su richiesta d’aiuto dei propri familiari, mentre per futili motivi percuoteva la moglie e la figlia conviventi, procurando lievi lesioni per le quali le interessate non intendevano ricorrere alle cure mediche.
Arrestato ed espletate formalità rito l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari. A seguito dell’udienza di convalida, lo stesso è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai propri familiari nonché ai luoghi cui questi ultimi frequentano.