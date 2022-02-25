Il sindaco ed i consiglieri hanno presentato denuncia ai carabinieri chiedendo la punizione contro chi ha inteso parlare a nome dell’amministrazione per esprimere il cordoglio per la scomparsa di Nora Mancuso. Indagini dei carabinieri in corso

Disconosce i due manifesti funebri per Nora Mancuso, il sindaco di Limbadi Pantaleone Mercuri e con lui tutta l’amministrazione comunale. Dopo l’uscita del nostro pezzo, il primo cittadino ha contattato la nostra redazione per spiegarci di aver sporto regolare denuncia alla locale caserma dei carabinieri contro l’autore o gli autori dei due manifesti con i quali si parla a nome dell’amministrazione comunale per esprimere il cordoglio alla famiglia Mancuso per la perdita di Nora Mancuso, figlia del superboss Peppe Mancuso (cl. ’49), da novembre uscito di galera dopo aver scontato 24 anni di ininterrotta detenzione. «Pur esprimendo grande rispetto per la perdita di una giovane mamma di Limbadi – ci ha dichiarato il sindaco – non siamo noi gli autori dei due manifesti di cui non sapevamo nulla di nulla sino alla loro affissione. L’amministrazione comunale disconosce quindi la paternità dei due manifesti ed ha presentato regolare denuncia ai militari dell’Arma per rintracciare e punire chi ha inteso commissionare tali manifesti che ci causa solo un danno». [Continua in basso]

Un fatto grave, dunque, si è consumato a Limbadi, con qualcuno che ha inteso addirittura far affiggere dei manifesti per esprimere le condoglianze alla famiglia Mancuso a totale insaputa degli amministratori comunali. Ricordiamo che il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha oggi vietato i funerali di Nora Mancuso al fine di impedire l’arrivo a Limbadi di personaggi ritenuti vicini a Peppe Mancuso ed ai loro familiari con problemi con la giustizia. I funerali si svolgeranno, quindi, in forma strettamente privata ed alla presenza di polizia e carabinieri domani mattina all’alba. Sui manifesti a nome del Comune e del sodalizio politico “Risorgi Limbadi” indagano invece i carabinieri.

