Il Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Claudia Caputo, ha assolto per non aver commesso il fatto Carmelo Barba, 37 anni, di Vibo. Era finito sotto processo per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza e minaccia con l’uso di un coltello nei confronti della moglie. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna ad 8 mesi. Il giudice, all’esito della discussione dell’avvocato Antonio Porcelli, ha però mandato assolto l’imputato con formula ampia. Le contestazioni risalivano al 2012 quando la donna aveva denunciato ai carabinieri il marito.