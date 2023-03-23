Sei gli assolti nel troncone in abbreviato dell’operazione Adelfi che con rito ordinario si sta invece svolgendo dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo

Sentenza del gup distrettuale di Catanzaro, Gabriella Pede, nel troncone in abbreviato del processo nato dall’operazione Adelfi contro il narcotraffico internazionale i cui imputati con rito ordinario si trovano invece a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Otto le condanne e sei le assoluzioni. Queste le condanne: 18 anni di reclusione per Rocco Demasi, 68 anni, di Gioiosa Jonica; 18 anni Mario Ursini, 72 anni, di Gioiosa Jonica; 4 anni, 7 mesi e 20 giorni Giuseppe Corsini, 71 anni, di San Giovanni in Persiceto (Bo, collaboratore di giustizia); 6 anni Nunzia Berardino, 58 anni, di Valenzano (Ba); 18 anni Giorgio Demasi, 70 anni, di Gioiosa Jonica; 17 anni, 10 mesi e 20 giorni Antonio Marte, 69 anni, di Bologna; 18 anni e 20 giorni Leonardo Marte, 64 anni, di Africo, residente a Bologna; 18 anni Sebastiano Pelle, 60 anni, di Benestare. Gli imputati condannati hanno beneficiato dello sconto di pena pari ad un terzo per via del rito abbreviato.

Assolti: Giuseppe Nirta, 50 anni, di Casignana (chiesti 21 anni); Sebastiano Giampaolo, 59 anni, di San Luca (chiesti 21 anni; Cataldo Girasoli, 47 anni, di Terlizzi (Ba); Francesco Riitano, 52 anni, di Guardavalle; Antonio Scalia, 44 anni, di San Luca; Giuseppe Vitale, 45 anni, di Guardavalle.

Oltre 15 i capi di imputazione contestati con l’operazione Adelfi, fra i quali il principale è quello dell’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale dal Sud America con destinazione finale il Vibonese ed il Reggino. I reggini sarebbero stati in particolare in contatto con i broker vibonesi della cocaina Vincenzo Barbieri (ucciso a San Calogero nel marzo 2011) e Francesco Ventrici, anche lui di san Calogero ma poi trasferitosi a Bologna.

