Sentenza del gup distrettuale di Catanzaro, Gabriella Pede, nel troncone in abbreviato del processo nato dall’operazione Adelfi contro il narcotraffico internazionale i cui imputati con rito ordinario si trovano invece a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Otto le condanne e sei le assoluzioni. Queste le condanne: 18 anni di reclusione per Rocco Demasi, 68 anni, di Gioiosa Jonica; 18 anni Mario Ursini, 72 anni, di Gioiosa Jonica; 4 anni, 7 mesi e 20 giorni Giuseppe Corsini, 71 anni, di San Giovanni in Persiceto (Bo, collaboratore di giustizia); 6 anni Nunzia Berardino, 58 anni, di Valenzano (Ba); 18 anni Giorgio Demasi, 70 anni, di Gioiosa Jonica; 17 anni, 10 mesi e 20 giorni Antonio Marte, 69 anni, di Bologna; 18 anni e 20 giorni Leonardo Marte, 64 anni, di Africo, residente a Bologna; 18 anni Sebastiano Pelle, 60 anni, di Benestare. Gli imputati condannati hanno beneficiato dello sconto di pena pari ad un terzo per via del rito abbreviato.
Assolti: Giuseppe Nirta, 50 anni, di Casignana (chiesti 21 anni); Sebastiano Giampaolo, 59 anni, di San Luca (chiesti 21 anni; Cataldo Girasoli, 47 anni, di Terlizzi (Ba); Francesco Riitano, 52 anni, di Guardavalle; Antonio Scalia, 44 anni, di San Luca; Giuseppe Vitale, 45 anni, di Guardavalle.
Oltre 15 i capi di imputazione contestati con l’operazione Adelfi, fra i quali il principale è quello dell’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale dal Sud America con destinazione finale il Vibonese ed il Reggino. I reggini sarebbero stati in particolare in contatto con i broker vibonesi della cocaina Vincenzo Barbieri (ucciso a San Calogero nel marzo 2011) e Francesco Ventrici, anche lui di san Calogero ma poi trasferitosi a Bologna.
