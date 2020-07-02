I Carabinieri hanno rivoltato l’abitazione di una coppia trovando numerose armi e munizioni. Rinvenuto anche materiale massonico riconducibile ad una loggia di Vibo

Otto fucili calibro 12, una mitragliatrice polacca, quattro pistole clandestine, due silenziatori e 500 munizioni di vario calibro oltre che denaro contante. Un vero e proprio arsenale militare è stato scoperto questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia a Stefanaconi, centro alle porte del capoluogo.

La piccola “Santa Barbara” era nell’abitazione di una coppia finita in carcere. Sono stati gli stessi carabinieri, a seguito di una perquisizione, a bloccare marito e moglie. Tra gli oggetti ritrovati, anche alcuni elementi riconducibili a una delle logge massoniche di Vibo Valentia. Concluse le operazioni di rito, l’uomo è stato è stato condotto in carcere mentre la donna si trova ai domiciliari. PER ULTERIORI DETTAGLI ED I NOMI CLICCA QUI: Detenzione di armi clandestine a Stefanaconi, ecco chi è la coppia arrestata