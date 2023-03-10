L'inchiesta ha colpito il clan Piromalli di Gioia Tauro. Il vescovo ha sospeso il sacerdote

Tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere dell’operazione “Hybris”, che ha svelato i nuovi assetti di potere e i traffici della potente cosca di ‘ndrangheta dei Piromalli di Gioia Tauro, ci sono anche il finanziere Salvatore Tosto, 49 anni, e il sacerdote Giovanni Madafferi, parroco di Santa Maria Assunta, a Castellace, frazione di Oppido Mamertina. Il militare delle Fiamme Gialle è accusato assieme alla moglie di aver rivelato a Cosimo Romagnosi, ritenuto esponente del clan Piromalli, l’esistenza di un’indagine a suo carico.

Il sacerdote Madafferi è invece accusato di aver attestato “falsamente, in certificati destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria, qualità personali, rapporti di lavori in essere o da instaurare relativi ad un soggetto imputato che avrebbe in tal modo dovuto beneficiare dell’affidamento in prova”. Storicamente i Piromalli sono stati alleati con i Mammoliti di Castellace.

La diocesi di Oppido Mamertina-Palmi esprime “rammarico per l’accaduto e confida nell’operato della magistratura” in merito al coinvolgimento del sacerdote don Giovanni Madafferi nell’operazione Hybris contro la ‘ndrangheta. Il vescovo Francesco Milito ha già adottato nei confronti del sacerdote “i provvedimenti previsti in questi casi dal Codice di diritto canonico”, provvedendo alla sospensione cautelativa dalle attività.

