Il gip di Vibo emette la misura cautelare per l’ex assessore regionale, il fratello e per l’ex consigliere comunale di Vibo e altri cinque indagati. Il gip di Catanzaro ne scarcera quattro

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo, non ha convalidato il fermo della Dda di Catanzaro in relazione all’operazione antimafia “Imponimento” esaminando la posizione di sette fermati per i quali ha però emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. Restano, pertanto, detenuti: Francescantonio Stillitani, 67 anni, di Pizzo, imprenditore ed, ex sindaco di Pizzo ed ex consigliere ed assessore regionale; Emanuele Stillitani, 65 anni, di Pizzo (imprenditore fratello di Francescantonio); Francescantonio Tedesco, 52 anni, di Vibo, residente a Ionadi, architetto ed ex consigliere comunale di Vibo; Massimo Gugliotta, 31 anni, di Curinga; Daniele Prestanicola, 38 anni, di Maierato; Giuseppe Ruccella, 39 anni, di Filogaso; l’ex sindaco di San Gregorio d’Ippona Filippo Ruggiero, 63 anni; Domenico Tripodi, 53 anni, di Portosalvo.

Il gip si è al contempo dichiarata funzionalmente incompetente (essendo i reati aggravati dalle modalità mafiose) ed ha quindi trasmesso gli atti alla Dda di Catanzaro che avrà ora venti giorni di tempo per chiedere al gip distrettuale una misura cautelare. Nel collegio di difesa, gli avvocati: Francesco Sabatino e Marco Messina per Ruccella, Costantino Casuscelli per Prestanicola, Daniele Romeo per Ruggiero, Francesco Izzo e Vincenzo Ioppoli per gli Stillitani, Stefano Luciano per Francescantonio Tedesco, Domenico Soranno per Tripodi, Antonio Muscimarro per Gugliotta. Per l’ex assessore regionale e già sindaco di Pizzo, Francescantonio Stillitani, l’accusa è quella di concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione e danneggiamento. [Continua]

Il gip di Catanzaro, Barbara Saccà, ha invece applicato la misura cautelare in carcere per Vito Chiefari, 47 anni, di Torre Ruggiero, mentre ha disposto la scarcerazione – non convalidando il fermo e non applicando nessuna misura – per: Andrea Dominelli, 32 anni, di Chiaravalle; Giovanni Fabiano, 52 anni, di Chiaravalle, Salvatore Giorgio, 46 anni, di Chiaravalle e Domenico Rigillo, 48 anni, di San Vito sullo Ionio.

