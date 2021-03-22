Stralciate 13 posizioni. L’indagine della Finanza fa luce sulle attività del clan Anello e di altre cosche del Vibonese e del Catanzarese. Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex assessore regionale Stillitani, mentre tre indagati sono accusati di aver promosso il sostegno elettorale del clan di Filadelfia in favore del senatore Mangialavori

Richiesta di rinvio a giudizio della Dda di Catanzaro per 147 indagati coinvolti nell’operazione antimafia denominata “Imponimento” scattata nel luglio dello scorso anno. Al centro delle indagini, in particolare, il clan Anello di Filadelfia ma anche i Tripodi di Portosalvo, i Lo Bianco di Vibo Valentia ed altri clan. Dei 160 indagati compresi nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, 13 posizioni sono state stralciate e quindi la richiesta di rinvio a giudizio è stata inoltrata dalla Dda (pm Chiara Bonfadini, Antonio De Bernardo, Vincenzo Capomolla e Nicola Gratteri) al gup distrettuale per 147 indagati. L’udienza preliminare è stata fissata dal gup distrettuale, Francesco Rinaldi, per il 14 aprile prossimo nella nuova aula bunker dell’area industriale di Lamezia Terme dove si sta attualmente celebrando il maxiprocesso Rinascita-Scott.

Associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, traffico di droga e armi, scambio elettorale politico-mafioso i reati, a vario titolo, contestati. [Continua in basso]



Fra le richieste di rinvio a giudizio anche quella nei confronti di Francescantonio Stillitani, ex assessore regionale, e del fratello Emanuele Stillitani, imprenditori accusati di collusione con il clan Anello. Richiesta di rinvio a giudizio pure per Francescantonio Tedesco, architetto ed ex consigliere comunale di Vibo. Nel capo d’imputazione mosso a Francescantonio Tedesco, Giovanni Anello (già assessore al Comune di Polia) e Daniele Prestanicola (imprenditore), anche l’accusa di aver contribuito a formare la strategia del sodalizio in ambito politico, promuovendo il sostegno della cosca Anello “alle elezioni politiche nazionali del 2018 per Mangialavori Giuseppe”, poi eletto al Senato della Repubblica.

Richiesta di rinvio a giudizio avanzata anche nei confronti dell’ex consigliere provinciale di Vibo Valentia, Domenico Fraone, dell’ex sindaco di San Gregorio d’Ippona Filippo Ruggiero, della dirigente del Comune di Pizzo (ufficio Urbanistica) Maria Alfonsina Stuppia, del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Polia, Mario Galati, del consigliere comunale di maggioranza di Capistrano, Bruno Cortese, di Salvatore Pilieci, fratello di un consigliere comunale di Capistrano (pure lui di maggioranza), di Francesco Cortese, nipote del consigliere Bruno Cortese, dell’avvocato ed imprenditore di Vibo Vincenzo Renda. [Continua in basso]

Queste le 147 richieste di rinvio a giudizio: Antonio Anania, 39 anni, di Curinga; Bruno Simone Anania, 29 anni, Curinga; Giuseppa Anania, 54 anni, di Curinga; Cristina Anello, 30 anni Filadelfia; Francescantonio Anello, 31 anni, Filadelfia; Giovanni Anello, 31 anni, di Filadelfia; Giuseppe Anello, 36 anni, di Filadelfia; Roberto Anello, 33 anni, di Filadelfia; Rocco Anello, 59 anni, di Filadelfia; Rocco Anello,,29 anni, di Filadelfia; Tommaso Anello, 56 anni, di Filadelfia; Giovanni Angotti, 51 anni, collaboratore di giustizia; Antonio Bruno Arone, 57 anni, di Monterosso Calabro; Antonio Attisani, 25 anni, di Filadelfia; Antonio Attisani, 49 anni di Francavilla Angitola; Luciano Babbino, 41 anni, di Vallefiorita; Vincenzo Barba, 68 anni (detto “Il Musichiere”) di Vibo Valentia; Giuseppe Barbieri, 47 anni, di Sant’Onofrio; Angela Bartucca, 50 anni (moglie di Rocco Anello), di Filadelfia; Nazzareno Bellissimo, 38 anni, di Monterosso Calabro; Luca Belsito, 30 anni, di Pizzo; Giuseppe Bertucci, 45 anni, di Gerocarne; Raffaele Mariano Bertucci, 56 anni, di Spadola; Giovanni Bevilacqua, 58 anni, di Gioia Tauro; Domenico Bonavota, 41 anni, Sant’Onofrio; Domenico Bretti, 50 anni, di Filadelfia; Vito Bretti, 23 anni, di Polia; Domenico Calabria, 51 anni, di Rombiolo; Francesco Caridà, 52 anni, di Pizzo; Antonio Caruso, 43 anni Filadelfia; Giovanni Caruso, 41 anni, di Filadelfia; Mario Caruso, 55 anni, Filadelfia;

Filippo Catania, 59 anni, di Vibo Valentia; Antonio Cerra, 31 anni, di Lamezia Terme; Vito Chiefari, 47 anni, di Torre Ruggiero; Damiano Ciancio, 49 anni, di Dasà; Domenico Ciconte, 52 anni, di Sorianello; Francesco Conidi, 30 anni, di Polia; Salvatore Contartese, 43 anni, di Limbadi; Bruno Cortese, 65 anni, Capistrano; Francesco Cortese, 48 anni, di Monterosso Calabro; Francesco Cosmano, 33 anni, di Filadelfia; Alfredo Cracolici, 34 anni, di Pizzo, ai domiciliari a Maierato; Domenico Cracolici, 38 anni, di Maierato; Francesco Crigna, 50 anni, di Parghelia; Vincenzo Cutrullà, 59 anni, di Pizzo; Salvatore Danieli, 36 anni (collaboratore di giustizia); Antonio Dastoli, 46 anni, di Filadelfia; Giuseppe De Luca, 50 anni, di Ionadi; Vincenzo De Nisi, 35 anni, di Curinga; Antonio Defina, 70 anni, di Sant’Onofrio; Giovanni Deodato, 66 anni, di Cenadi; Antonio Dieni, 46 anni, di Catanzaro; Andrea Dominelli, 32 anni, di Chiaravalle Centrale; Gennaro D’Urso, 67 anni, di Sant’Angelo a Fasanella (Sa); Giovanni Fabiano, 52 anni, di Chiaravalle Centrale; Antonio Facciolo, 61 anni, di Vibo Valentia; Giuseppe Fortuna, 43 anni, di Filogaso; Giuseppe Fortuna, 57 anni, di Vibo Valentia; Nazzareno Franzè, 68 anni, di Cessaniti; Domenico Fraone, 49 anni, di Parghelia; Giuseppe Fruci, 51 anni, di Acconia di Curinga; Vincenzino Fruci, 44 anni, di Acconia di Curinga; Angelo Galati, 35 anni, di Filadelfia; Antonio Luciano Galati, 24 anni, Oftringen (Svizzera); Giuseppe Galati, 47 anni, di Filadelfia; Marco Galati, 54 anni, residente in Svizzera; Mario Galati, 61 anni, di Polia; Tommaso Galati, 71 anni, di Filadelfia; Domenico Gallello, 51 anni, di Maida; Giovanni Giardino, 48 anni, di Maida; Salvatore Giorgio, 46 anni, di Chiaravalle Centrale; Gaetano Gori, 35 anni, di Cardinale; Claudio Gregorace, 30 anni, di Filadelfia; Teodoro Grizzaffi, 51 anni, residente in Svizzera; Massimo Gugliotta, 41 anni, di Curinga;

Ariosto Guzzo, 38 anni di Maida; Francesco Iannazzo, 40 anni, di Lamezia; Pierdomenico Iannazzo, 41 anni, di Lamezia Terme; Romeo Ielapi, 48 anni, di Filadelfia; Giuseppe Iozzo, 38 anni, di Monterosso Calabro; Mario Iozzo, 61 anni, di Chiaravalle Centrale; Domenico Lo Bianco, 58 anni, Vibo Valentia; Paolino Lo Bianco, 57 anni, Vibo Valentia; Francesco Mallace, 43 anni, Vibo Valentia; Domenico Paolo Malta, 31 anni, Maierato; Teodoro Mancari, 26 anni, Filadelfia; Giovanni Mastrandrea, 36 anni, Filadelfia; Antonio Mazzotta, 23 anni, di Curinga; Pasquale Mazzotta, 50 anni, di Francavilla Angitola; Gianni Melina, 47 anni, di Cenadi; Giuseppe Mercuri, 44 anni, di Limbadi; Francesco Michienzi, 40 anni, collaboratore di giustizia; Giacomo Michienzi, 47 anni, di Francavilla Angitola; Maurizio Michienzi, 49 anni, di Filadelfia; Stefano Montauro, 27 anni, di Curinga; Cosimo Monteleone, 66 anni, di Polia; Nicola Monteleone, 40 anni, Polia; Serafino Nero, 65 anni, di Decollatura; Francesco Notaris, 50 anni, di Maida; Alfredo Papa, 62 anni, di Lucefa (Fg); Francesco Pellegrino, 52 anni, di Filadelfia; Francesco Perugino, 60 anni, di Maida; Salvatore Pilieci, 38 anni, di Capistrano; Domenico Polito, 54 anni, di Tropea;

Rocco Polito, 45 anni, di Curinga; Franco Pontieri, 47 anni, di Nocera Terinese; Daniele Prestanicola, 38 anni, di Maierato; Domenico Prestanicola, 42 anni, di Pizzo; Rocco Prestanicola, 63 anni, di Maierato; Rosario Pugliese, 54 anni, detto “Cassarola”, di Vibo Valentia; Vincenzo Renda, 49 anni, di Vibo Valentia; Domenico Rigillo, 48 anni, di San Vito sullo ionio; Michelino Rizzo, 37 anni, di Filogaso; Giuseppe Rondinelli, 71 anni, Filadelfia; Pasquale Rondinelli, 40 anni, di Filadelfia; Vincenzo Rondinelli, 42 anni, di Filadelfia; Giuseppe Ruccella, 39 anni, di Filogaso; Vincenzo Rubino, 73 anni, di Vibo Valentia; Filippo Ruggiero, 63 anni, di San Gregorio d’Ippona;

Domenico Ruscio, 36 anni, di Filadelfia; Gaetano Ruscio, 36 anni, di Filadelfia;

Natale Ruscio, 37 anni, di Filadelfia, residente a Rende; Domenico Ruttigliano, 32 anni, di Curinga; Fabio Schicchi, 51 anni, di Lamezia Terme; Pasquale Scordo, 77 anni, di Tropea; Francesco Serratore, 51 anni, di Curinga; Mario Serratore, 45 anni, di Filadelfia; Angelo Sgrò, 45 anni, di San Pietro a Maida; Aldo Sgromo, 38 anni, di Curinga; Salvatore Sisca, 36 anni, di Filadelfia; Emanuele Stillitani, 65 anni, di Pizzo; Francescantonio Stillitani, 67 anni, di Pizzo; Gino Stranges, 51 anni, di Conflenti; Maria Alfonsina Stuppia, 55 anni, di Vibo Valentia; Andrea Simone Suriano, 43 anni, di Piscopio; Antonio Talarico, 65 anni, di Lamezia Terme; Francescantonio Tedesco, 52 anni, di Ionadi; Alessandro Teti, 50 anni, di Cenadi; Giuseppe Tonietti, 50 anni, di Pizzo; Antonio Tripodi, 56 anni, di Portosalvo; Domenico Tripodi, 53 anni, di Portosalvo; Sante Tripodi, 47 anni, di Portosalvo; Francesco Antonello Trovato, 34 anni, di Curinga; Pietro Verdelli, 46 anni, di Figline Vegliaturo (Cs); Oreste Vona, 45 anni, di Petilia Policastro; Salvatore Zungri, 56 anni, di Rizziconi.



Stralciate le posizioni di: Maria Teresa Battaglia 37 anni Maierato; Simone Catanzaro, 38 anni, di Curinga; Patricia Ciliberto 44 anni Maida ; Giuseppe Costantino, 36 anni, di San Pietro a Maida; Giuseppe D’Amico, 49 anni, di Piscopio; Antonino Evalto, 48 anni, di Vibo Valentia; Carmelo Masdea, 53 anni, Svizzera; Fiore Francesco Masdea, 60 anni, Svizzera; Vincenzo Mazzotta, 41 anni Monterosso Calabro; Giuseppe Panzarella, 39 anni, di Curinga; Massimo Pezzoli, 54 anni, di Bologna; Giuseppe Russo, 44 anni, di Vibo Valentia; Michele Zangari, 44 anni, di Cinquefrondi.

