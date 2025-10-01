Un'importante boccata d'ossigeno per il sistema penitenziario calabrese: sono 108 i nuovi Agenti di Polizia penitenziaria destinati agli Istituti della regione. L'annuncio arriva direttamente dal sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove (Fratelli d'Italia), che sottolinea «l'ulteriore passo in avanti nell'impegno del governo Meloni per garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane». A Vibo Valentia, in particolare, la Casa circondariale vedrà l'ingresso in servizio di 8 nuove unità.

I 108 nuovi Agenti in arrivo in Calabria provengono dalla conclusione del 185° Corso allievi della Polizia penitenziaria, che ha immesso in servizio un totale di 1507 unità in tutta Italia. Il contingente calabrese è composto da 95 uomini e 13 donne, distribuiti come segue tra le province:

Casa circondariale di Catanzaro: 27 unità ;

Istituti penitenziari di Reggio Calabria: 21 unità ;

Casa di reclusione di Rossano: 15 unità ;

Casa circondariale di Cosenza: 9 unità ;

Casa circondariale di Paola: 8 unità ;

Casa circondariale di Vibo Valentia: 8 unità ;

Casa circondariale di Castrovillari: 7 unità ;

Casa circondariale di Palmi: 7 unità ;

Casa circondariale di Locri: 5 unità ;

CR Laureana di Borrello: 1 unità.

A questo consistente rinforzo «si aggiungeranno presto 8 nuovi commissari che prenderanno servizio una volta completato il loro periodo di tirocinio», ha fatto ancora sapere il sottosegretario Delmastro che ha poi commentato la nuova assegnazione ribadendo l'inversione di tendenza rispetto al passato: «Le tragiche politiche di abbandono volute dalla Sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo».

Delmastro ha in fini anticipato i prossimi passi per potenziare ulteriormente gli organici, citando il «186° Corso allievi che prevede – per il 2026 – l'ingresso di 3246 nuove unità» ed il concorso bandito a luglio di quest'anno per «ulteriori 653 unità». L'arrivo del nuovo personale è atteso con favore dagli operatori del settore, i quali da tempo segnalano la carenza di organico come uno dei principali fattori di stress e difficoltà nella gestione quotidiana degli Istituti penitenziari.

Wanda Ferro, sottosegretario e coordinatrice di Fratelli d’Italia in Calabria ha così commentato la notizia: «L’arrivo di 108 nuovi agenti della Polizia penitenziaria in Calabria, annunciato dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, rappresenta un segnale concreto e importante dell’attenzione del governo Meloni verso la nostra terra. Particolare soddisfazione meritano i rinforzi destinati alla Casa Circondariale di Catanzaro, con 27 nuove unità, e a quella di Vibo Valentia, con 8 agenti: due realtà che da tempo denunciano carenze di organico e che oggi trovano una risposta, vedendo concretizzarsi gli impegni assunti. Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del governo Meloni rispetto alla grave negligenza di chi ci ha preceduto».

«Le nuove assegnazioni – ha poi concluso Ferro – sapranno alleviare le sofferenze che gli agenti di Polizia penitenziaria vivono ogni giorno all’interno delle carceri italiane, rafforzando il presidio di legalità e sicurezza. Un ringraziamento sentito va al sottosegretario Delmastro, che assicura una costante presenza in Calabria e che con il suo impegno dimostra vicinanza concreta alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria»