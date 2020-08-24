Guardia costiera, Finanza, Polizia e Carabinieri impegnati contro i prepotenti di turno a Baia di Riaci e al Tono. Massima l’attenzione del procuratore di Vibo, anche se gli abusivi non demordono

Nella mattinata di ieri personale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e dell’Ufficio Locale Marittimo di Tropea, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ha eseguito ulteriori controlli alle strutture balneari presenti sul territorio. In particolare, in località Baia di Riaci nel comune di Ricadi, spiaggia tra le più frequentate ed apprezzate dai turisti che soggiornano lungo la costa vibonese, sono state nuovamente perseguite le occupazioni abusive dell’arenile e, tramite un corridoio di lancio non autorizzato, anche di una porzione di specchio acqueo. [Continua]

Nel corso delle operazioni, due persone sono state deferite alla competente autorità giudiziaria, mentre le attrezzature balneari sono state rimosse e sottoposte a sequestro. L’attività ha ricevuto il plauso e la riconoscenza da parte dei bagnanti, i quali hanno potuto liberamente godere della spiaggia.

Sempre a Capo Vaticano, in località Tono, sono inoltre state accertate delle violazioni dell’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Vibo Valentia da parte dei gestori di due strutture balneari, per le quali sono stati elevati due verbali amministrativi. Nella giornata odierna le forze di Polizia hanno effettuato ulteriori sopralluoghi al fine di garantire ai bagnanti di poter usufruire della spiaggia libera.

Il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, ha sottolineato che l’attività di contrasto all’abusiva occupazione delle spiagge, perpetrata da soggetti sprovvisti di qualsiasi titolo concessorio, proseguirà senza soluzione di continuità, al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività. A tal riguardo, invita gli utenti del mare a non noleggiare attrezzature balneari da abusivi, evitando in tal modo di finanziare attività illecite. Inoltre invita a segnalare alla Procura ed alla Guardia Costiera eventuali situazioni di abusivismo o che possano limitare la libera fruizione della balneazione.

La serrata attività di controllo condotta dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia segue gli interventi operati nei giorni precedenti sullo stesso territorio e si inserisce nella cornice ampia dell’operazione nazionale “Mare Sicuro” organizzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, finalizzata a garantire una stagione tranquilla a bagnanti e diportisti ed assicurare la libera fruizione degli arenili da parte dei cittadini.

Come testata giornalistica accogliamo l’appello del procuratore (al quale va il nostro ringraziamento per aver prontamente accolto quanto da noi segnalato con un precedente articolo) per segnalare situazioni di abusivismo anche sulla spiaggia di Grotticelle e sempre in località Tono in direzione sinistra scendendo a mare dal parcheggio, cioè andando verso il Capo. Segnaliamo altresì che a Baia di Riaci c’è chi aspetta che le forze dell’ordine vadano via per ripiantare alcuni degli ombrelloni abusivi.

