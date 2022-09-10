L’agguato è avvenuto con un fucile caricato a pallettoni. Il giovane è poi deceduto in ospedale a Vibo dove nel pomeriggio era giunto altro ferito dopo una rissa avvenuta a Soriano

Omicidio nel territorio comunale di Dinami, nel Vibonese. Vittima di un vero e proprio agguato, Alessandro Morfei, 30 anni, di Monsoreto di Dinami. Il giovane è stato raggiunto da diversi colpi di fucile caricato a pallettoni mentre rientrava a casa a bordo di un trattore in una stradina di campagna. Trasportato in ospedale a Vibo in condizioni critiche, il giovane (che proprio oggi avrebbe compiuto 30 anni) – noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti – è poi deceduto in serata per delle ferite (almeno cinque i colpi che l’hanno raggiunto) alle spalle ed al torace. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della Stazione di Dinami e della Compagnia di Serra San Bruno con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia. Chi ha aperto il fuoco si è probabilmente appostato nel punto in cui sapeva sarebbe passata la vittima designata. Gli investigatori sono impegnati in queste ore a scavare nel passato di Alessandro Morfei ed alcune persone sono già state ascoltate dai militari dell’Arma che non tralasciano nessuna ipotesi compresi i legami familiari della vittima.



Si cercano eventuali collegamenti con altro episodio avvenuto ieri a Soriano Calabro, paese dal quale è giunto in ospedale a Vibo un ventinovenne, M.R., ferito con un violento pugno nel corso di una rissa in una zona centrale del paese. Al momento i due episodi si presentano senza alcun collegamento fra loro.



