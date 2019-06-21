Tutti gli articoli di Cronaca
Torna in libertà Domenico Febbraro, 36 anni, di Sant’Onofrio, agli arresti domiciliari per l’operazione antimafia denominata “Conquista”. Il Tdl di Catanzaro ha infatti accolto il ricorso dell’avvocato Francesco Muzzopappa sulle esigenze cautelari. Domenico Febbraro il 23 novembre dello scorso anno è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione con l’accusa di aver materialmente esploso undici copi di pistola all’indirizzo del cancello di ingresso della struttura ricettiva “Popilia Country Resort”.
Sul posto sarebbe stato accompagnato da Giuseppe Lopreiato, presunto autista di Domenico Bonavota, quest’ultimo ritenuto il mandante della sparatoria.
