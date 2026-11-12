La sesta sezione penale della Cassazione ha rigettato, ritenendolo inammissibile, il ricorso presentato da Marco Fiorillo, 28 anni, di Piscopio, avverso la decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro di confermare l’ordinanza del gip di applicazione dell'obbligo di dimora nel territorio comunale di residenza (Vibo Valentia), con obbligo di permanenza domiciliare notturna e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a due contestazioni per reati legati agli stupefacenti, con l’aggravante mafiosa, contestati nell’ambito dell’operazione Jerakarni. In particolare, Marco Fiorillo è accusato di aver ricevuto da alcuni componenti della famiglia Idà di Gerocarne 40 chili di marijuana dietro corrispettivo di 148mila euro. In altra occasione (risalente al novembre 2020), Marco Fiorillo è invece accusato di aver ricevuto 10 chili di marijuana al prezzo di 37mila euro. Per la Cassazione, “il contesto delle attività del ricorrente Marco Fiorillo e le sue capacità di smercio sono stati efficacemente illustrati da Marco Idà a Franco Idà, riferendogli che il Fiorillo disponeva di una nutrita clientela interessata all'acquisto di sostanza stupefacente, tanto da averne piazzata, in soli due giorni, 100 chilogrammi”. Le transazioni illecite “con esponenti del gruppo mafioso degli Idà, noti all'indagato Fiorillo” per i giudici consentono di concludere che “il ricorrente fosse ben consapevole di contribuire, con i propri contegni, alla realizzazione degli interessi economici dell'associazione mafiosa con la quale si rapportava direttamente”. Il Tribunale del Riesame ha inoltre valorizzato le “modalità esecutive della condotta che attestano la spregiudicatezza dell’agire, poiché Marco Fiorillo è risultato capace di acquistare ingenti partite di stupefacente, oggetto di successiva rivendita attraverso una filiera collaudata e particolarmente organizzata: dai dialoghi si desume, infatti, la sua dedizione alla commercializzazione del prodotto illecito a favore di acquirenti di livello intermedio del Nord Italia, avvalendosi della collaborazione di autisti a ciò deputati, potendo contare sulla disponibilità di apprezzabili risorse economiche per far fronte alle proprie esigenze di rifornimento e di mezzi di comunicazione criptati”. Marco Fiorillo è il fratello di Rosario Fiorillo, alias “Pulcino”, quest’ultimo ritenuto elemento di spicco del clan dei Piscopisani e condannato in via definitiva nell’operazione “Rimpiazzo” a 19 anni di reclusione, mentre per l’omicidio di Fortunato Patania di Stefanaconi è stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione.