Revocato l'ordine di carcerazione emesso il 6 giugno scorso dalla Procura generale della Corte d’Appello di Milano nei confronti di Simon Pietro Valenti, 42 anni, di San Calogero. La Procura generale di Milano ha infatti accolto un’istanza difensiva presentata dall’avvocato Demetrio Procopio, scarcerando Valenti e rimettendolo in totale libertà, in attesa di ulteriori provvedimenti per una misura alternativa alla detenzione in carcere. L’ordine di carcerazione era stato emesso in seguito ad una condanna divenuta definitiva ad un anno per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate commesse a Giussano nel 2019. La Procura generale di Milano in un primo momento aveva emesso un ordine di carcerazione con contestuale sospensione al fine di permettere a Simon Pietro Valenti di poter chiedere una misura alternativa alla detenzione entro 30 giorni. Tuttavia Valenti non aveva presentato alcuna richiesta e da qui un successivo ordine di carcerazione eseguito il 6 giugno. La difesa a seguito della carcerazione, ha immediatamente depositato un’istanza direttamente alla Procura generale di Milano sostenendo che in virtù della Legge 26 novembre 2010, n. 199, il condannato non poteva essere trasportato direttamente in carcere per scontare un anno di reclusione, ma la Procura generale avrebbe dovuto trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè la pena potesse essere eseguita presso il domicilio, poiché inferiore ai 18 mesi. Accolta l'istanza difensiva presentata dall’avvocato Procopio, Simon Pietro Valenti è tornato in totale libertà, in attesa di ulteriori provvedimenti per una misura alternativa alla detenzione in carcere.