VIDEO | Alla Casa della Cultura un incontro rivolto agli alunni delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado. Polizia Stradale, ACI e associazione “Il Dono” hanno affrontato i temi della prevenzione, del rispetto delle regole e dei comportamenti da adottare sulla strada

La sicurezza stradale si impara anche tra i banchi di scuola, attraverso il confronto con gli esperti e le dimostrazioni pratiche. È questo l'obiettivo dell'incontro dal titolo “Sicurezza stradale: non si smette mai di imparare”, organizzato dall'associazione Auto Moto Storiche ed Epoca Città di San Calogero e ospitato alla Casa della Cultura.

Un posto di blocco simulato, la dimostrazione degli alcol test e degli strumenti utilizzati durante i controlli stradali. A San Calogero, nel Vibonese, gli studenti delle scuole medie hanno partecipato a una giornata dedicata alla sicurezza stradale, con la Polizia Stradale, l Aci e l associazione Il Dono.

L'iniziativa ha coinvolto gli studenti delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado di San Calogero, chiamati a confrontarsi con i temi della prevenzione e della responsabilità sulla strada.

Ad aprire il dibattito è stato il dirigente scolastico Angelo Stumpo. Sono intervenuti il vice questore aggiunto, Erica Lavecchia, comandante della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia; Pina Davoli, dell'associazione Giuseppe Nusdeo “Il Dono” e il sindaco di San Calogero Nicola Brosio.

Nel corso degli interventi sono stati affrontati alcuni comportamenti che possono esporre a rischi pedoni e automobilisti, con particolare attenzione all'attraversamento delle strisce pedonali, alle distrazioni provocate dall'utilizzo dello smartphone e all'abitudine di camminare o attraversare la strada indossando le cuffiette.

A sottolineare l'importanza della giornata di sensibilizzazione è stato Pasquale Maccarone, presidente dell'associazione Auto Moto Storiche ed Epoca Città di San Calogero che ha richiamato l'attenzione sui rischi legati alle abitudini quotidiane, in particolare all'uso eccessivo del cellulare e delle cuffiette. «Ormai siamo sempre con il telefono in mano e con queste cuffiette. È aumentato il numero degli incidenti stradali, soprattutto nella nostra provincia dove quest’estate si sono registrati diversi incidenti mortali».

Nel corso della mattinata, agli studenti sono stati forniti consigli pratici sui comportamenti da adottare quando ci si muove a piedi. «Abbiamo parlato dell'attraversamento pedonale, della necessità di non utilizzare il cellulare, soprattutto quando si attraversa sulle strisce, e di prestare attenzione anche alle cuffiette. Non bisogna mai attraversare senza prima guardare e senza rendersi conto di ciò che accade intorno. L'udito è importante per percepire i pericoli e accorgersi in tempo di quello che succede sulla strada», ha aggiunto Maccarone.

La parte conclusiva dell'incontro è stata dedicata alle dimostrazioni pratiche. I ragazzi hanno potuto assistere alle attività della Polizia Stradale, che ha illustrato il funzionamento dei dispositivi utilizzati durante i controlli su strada, tra cui gli alcol test e gli strumenti precursori per la rilevazione dell'alcol.

Gli agenti hanno inoltre simulato un posto di blocco, mostrando agli studenti le modalità di controllo dei veicoli e spiegando come si svolgono le verifiche sull'idoneità alla guida. Una dimostrazione che ha permesso ai ragazzi di osservare da vicino strumenti e procedure illustrati in precedenza durante gli interventi.