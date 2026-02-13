La mareggiata della notte scorsa si è abbattuta anche su Pizzo, da sempre particolarmente esposta all’erosione costiera. Questa mattina i danni erano evidenti. Ancora una volta a subire l’impatto più pesante è stato il molo Pizzapundi, vera e propria passerella sul mare e meta estiva di migliaia di turisti e vacanzieri. Uno dei luoghi più suggestivi della cittadina vibonese, che si contende il primato turistico della Costa degli dei con le località più a sud, a cominciare da Tropea.

In passato già spezzato dalle mareggiate, Pizzapundi è stato più volte ricostruito e riparato. Anche stavolta, però, il mare ha “mangiato” un pezzo del molo, come mostrano le foto realizzate da Danilo Zimatore.

Danni anche alla nuova barriera frangiflutti, finita al centro di numerose polemiche e sotto la lente della Sovrintendenza, chiamata a esprimersi sulla regolarità dell’opera dopo gli esposti presentati da Archeoclub, Italia Nostra e Wwf, sostenuti da una petizione con centinaia di firme. Alcuni dei blocchi di cemento che compongono la barriera sono stati divelti dalla forza delle onde.

Pizzo si ritrova così, ancora una volta, a fare i conti con criticità che si ripropongono puntualmente ogni volta che il mare ruggisce forte.