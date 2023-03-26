Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo

Traffico momentaneamente bloccato sul ponte autostradale di Pizzo Calabro per permettere ai vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia di spegnere l’incendio che ha distrutto un tir. Il mezzo stava procedendo in direzione sud quando per cause ancora in corso di accertamento è andato a fuoco. Le fiamme – dopo alcune esplosioni – hanno avvolto il tir. Sul posto anche la polizia stradale per il controllo della circolazione stradale. Il mezzo trasportava salumi ed il conducente dopo aver udito le prime esplosioni ha arrestato la corsa e scendendo dal mezzo è riuscito a mettersi in salvo. Il transito è al momento interdetto in entrambe le direzioni, tra Pizzo Calabro e Sant’Onofrio, tra il km 339,960 ed il km 349,720. Per i veicoli in direzione sud il traffico viene deviato all’uscita di Pizzo Calabro per poi prendere la Statale 18, successivamente la Statale 606 per poi rientrare in autostrada a Sant’Onofrio. Percorso inverso per i veicoli diretti verso nord. SEGUONO AGGIORNAMENTI