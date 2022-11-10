Individuati circa 70 clienti che si recavano a Davoli per consumare rapporti sessuali. Raggiungevano un appartamento messo a disposizione da uno degli indagati da altre province e regioni

Tre persone sono state arrestate, uno in carcere e due ai domiciliari, dai carabinieri della Compagnia di Soverato con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Gli arresti eseguiti tra Davoli, San Vito sullo Ionio e Rende, sono stati fatti in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura. L’indagine dei militari del Nor è stata avviata a maggio del 2022 a seguito del controllo di una escort che ha ammesso di fornire prestazioni sessuali a uomini in cambio di denaro in un appartamento di Davoli. È emersa così l’attività illecita posta in essere dai tre indagati ciascuno con ruoli e compiti precisi. [Continua in basso]

In particolare uno di loro metteva a disposizione l’appartamento affittato e organizzava assieme ad un altro dei tre l’arrivo delle prostitute, la loro collocazione nell’appartamento e l’importo di denaro da chiedere. Il terzo accompagnava le donne all’interno dell’appartamento e riscuoteva l’importo pattuito con loro. Dalle indagini è emerso inoltre che donne e uomini dediti alla prostituzione giungevano con cadenza settimanale, ogni lunedì, da altre province della Calabria o da altre regioni e venivano accompagnati nell’appartamento. Si è così potuta ricostruire la rete di procacciamento dei clienti mediante annunci sul web e individuare oltre 70 di loro che, in ogni ora del giorno e della notte si recavano nella casa di appuntamenti, previe intese telefoniche, e consumavano rapporti sessuali pagando 50 euro a prestazione.

