E’ il giorno del troncone con il rito abbreviato per il maxi-processo nato dall’operazione antimafia Rinascita-Scott. Un troncone che dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris, vedrà oggi 91 imputati essere giudicati a porte chiuse ed allo stato degli atti ma che, in caso di condanna, godranno di uno sconto di pena pari ad un terzo. Con il rito abbreviato verranno processati anche i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia, Bartolomeo Arena, Gaetano Cannatà e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, “rampollo” dell’omonimo clan di Limbadi e figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”. [Continua dopo la pubblicità]
Rito abbreviato pure per: Domenico Camillò, 79 anni, indicato quale capo della ‘ndrina di Vibo dei Pardea-Camillò-Macrì; Orazio De Stefano, posto a capo dell’omonimo clan di Reggio Calabria; Carmelo D’Andrea di Vibo Valentia, alias “Coscia d’Agnejiu”; Michele Fiorillo, detto “Zarrillo”, di Piscopio; Nazzareno Franzè, detto “Paposcia”, di Vibo Valentia; Pasquale Gallone di Nicotera Marina (indicato come vicino al boss Luigi Mancuso); Gregorio Gasparro di San Gregorio d’Ippona; Gregorio Giofrè di San Gregorio d’Ippona; Salvatore Morelli di Vibo Valentia, ancora latitante; Domenico Macrì, alias “Mommo”; Gregorio Niglia di Briatico; Salvatore Tulosai di Vibo Valentia; Giovanni Rizzo di Nicotera; Leoluca Lo Bianco, di Vibo Valentia; Francesco Antonio Pardea, di Vibo Valentia; Domenico Pardea, di Pizzo Calabro.
Abbreviato anche per l’ex testimone di giustizia Giuseppe Scriva, detto “Pepè”, di Vibo Valentia, e per l’avvocato del Foro di Vibo (ed imprenditore) Vincenzo Renda.
Nell’aula bunker di Lamezia Terme l’udienza vedrà oggi l’inizio della requisitoria della pubblica accusa, rappresentata dai pm della Dda di Catanzaro, Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci. Requisitoria – al termine della quale verranno formulate da parte dei due pm le richieste di pena o le eventuali assoluzioni – che dovrebbe andare avanti per circa quattro udienze. Quindi la parola passerà alle difese degli imputati. La principale accusa è quella di associazione mafiosa, ma non mancano le contestazioni per diversi tentati omicidi, narcotraffico, intestazione fittizia di beni, estorsione, danneggiamento ed usura. [Continua in basso]
Questo l’elenco completo degli imputati che vengono processati con il rito abbreviato:
ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11.08.1995
ARENA Bartolomeo, nato il 15.11.1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)
BALDO Manuele, nato il 29.05.1966, di Ionadi
BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06.01.1968, di Vibo;
BELISITO Luca, nato il 25.04.1990, di Pizzo
BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22.12.1981, di Vibo Valentia
CAMILLO’ Domenico, nato 01.09.1941, di Vibo
CAMILLO’ Michele, nato il 22.11.1982, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)
CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03.01.1974, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)
CARCHEDI Paolo, nato il 16.08.1963, di Vibo Valentia
CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata il 25.05.1954 di Vibo
CAVALLARO Gianluigi, nato il 30.12.1986, di Nicotera
CHIARELLA Carmelo, 29 anni, di Vibo Valentia;
CHILLA Emanuela, 23 anni, di Roma
COMERCI Sapienza, 70 anni, di Vibo,
COMITO Francesca, 39 anni, di Vibo Valentia
CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato
D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4.06.1958, di Vibo Valentia
D’ANDREA Giovanni nato il 27.10.1986, di Vibo Valentia
D’ANDREA Pasquale, nato il 27.04.1989, di Vibo Valentia
DE CERTO Giuseppe, nato il 27.04.1993, di Nicotera
DE GAETANO Fabio, nato il 12.03.1980, di Rombiolo
DE GAETANO Nicola, nato il 18.02.1988, di Rombiolo
DE STEFANO Orazio, nato il 11.02.1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria
DI MICELI Filippo nato il 04.02.1971, di Piscopio
DI VIRGILIO Antonio nato il 02.11.1960, di Catanzaro
DOMINELLO Michele, nato il 08.06.1991, di Vibo Valentia
FAMA’ Matteo nato il 15.06.1990, di Pizzo Calabro
FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962,
FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato il 12.03.1986, di Piscopio
FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola il giorno 01.02.1956, residente a Pizzo
FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05.07.1962, di Vibo Valentia
GALATI Michele, nato il 01.11.1980, di Mileto
GALLONE Cristiano, nato il 06.11.1970, di Nicotera
GALLONE Francesco, nato il 11.07.1983, di Nicotera
GALLONE Pasquale, nato il 30.8.1960, di Nicotera Marina
GASPARRO Francesco, nato il 02.10.1971, di San Gregorio d’Ippona
GASPARRO Gregorio, nato il 06.07.1971, di San Gregorio d’Ippona
GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14.06.1979, di Vibo Valentia
GERACE Annunziata Carmela, nata il 14.07.1974 di Nicotera
GERACE Francesco, nato il 26.11.1978, di Nicotera
GIARDINO Gabriele nato il 30.07.1996, di Rizziconi
GIARDINO Girolamo, nato il 05.02.1964, di Rizziconi
GIARDINO Michele, nato il 04.12.1991, di Rizziconi
GIOFRE’ Gregorio, nato il 09.12.1963, di San Gregorio d’Ippona
GRADIA Emanuela, nata il 09.04.1976, di Rombiolo
IANNELLO Francesco, nato il 22.08.1980, di San Gregorio d’Ippona
LA BELLA Francesco, nato il 04.01.1984, di Ionadi
LO BIANCO Giuseppe, nato il 18.09.1972, di Vibo Valentia
LO BIANCO Leoluca, nato il 17.01.1959, detto “U Rozzu”, di Vibo Valentia
LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22.04.1964, di Vibo Valentia
LO BIANCO Nicola, nato il 21.09.1972, di Vibo Valentia
LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09.09.1972, di Vibo Valentia
LOPREIATO Giuseppe, nato il 29.10.1994, di Sant’Onofrio
MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12.08.1984, di Vibo Valentia
MACRI’ Luciano, nato il 30.06.1968, di Vibo Marina
MANCO Michele, nato il 09.05.1988, di Vibo Valentia
MANCUSO Emanuele, nato il 14.02.1988, di Nicotera (collaboratore di giustizia)
MANTELLA Vincenzo, nato il 25.09.1986, di Vibo Valentia
MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16.06.1970, di Mesiano di Filandari
MAZZITELLI Vincenzo, nato il 06.09.1973, di Briatico
MAZZOTTA Francesca, nata il 15.05.1995, di Pizzo
MAZZOTTA Mariangela, nata il 28.05.1992, di Pizzo
MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, nato il 13.10.1983, di Vibo Valentia (latitante)
MORGESE Rossana, nata il 15.10.1988, di Vibo Valentia
MORGESE Salvatore, nato il 08.10.1963, di Vibo Valentia
NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08.04.1983, di Briatico
ORECCHIO Filippo nato il 28.07.1995, di Vibo Valentia
PALAMARA Emiliano, nato il 30.05.1971, di Parghelia
PANETTA Costantino, nato il 17.04.1984, di Vibo Valentia [Continua in basso]
PARDEA Francesco Antonio, nato il 10.03.1986, di Vibo Valentia
PATANIA Antonio, nato il 20.08.1985, di Sant’Onofrio
PERFIDIO Rosalba, nata il 12.07.1964, di Nicotera
POLIMENO Lorenzo, nato il 04.10.1977, di Reggio Calabria
PRESTANICOLA Andrea, nato il 29.11.1986, di Ionadi
PRESTIA Domenico, nato il 18.01.1970, di Vibo Valentia
PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18.02.1984, di Vibo Valentia
RENDA Vincenzo, nato il 30.10.1971, di Vibo Valentia (avvocato e imprenditore)
RIZZO Giovanni, nato il 29.10.1982, di Nicotera
SACCHINELLI Saverio, nato il 17.07.1982, di Pizzoni
SALAMO’ Giuseppe, nato il 23.06.1980, di Zungri
SCALAMANDRE’ Fabio, 44 anni, di Vibo
SCRIVA Giuseppe, nato il 14.01.1960, di Vibo Valentia
SOLANO Raffaele, nato il 19.10.1980, di San Calogero
TAVELLA Pasquale, nato il 19.01.1986, di Briatico
TULOSAI Salvatore, nato il 07.05.1959, di Vibo Valentia
VANACORE Paolo nato il 12.09.1971, di Uboldo (Varese)
VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera
VECCHIO Giovanni, nato il 07.09.1958, di Milano
VITRO’ Luigi, nato il 06.11.1974, di Vibo Valentia