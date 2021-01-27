Nell’aula bunker di Lamezia Terme avrà inizio la requisitoria dei pubblici ministeri della Dda di Catanzaro contro i clan del Vibonese chiamati a rispondere, oltre che di associazione mafiosa, pure di una sfilza di reati

E' il giorno del troncone con il rito abbreviato per il maxi-processo nato dall'operazione antimafia Rinascita-Scott. Un troncone che dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris, vedrà oggi 91 imputati essere giudicati a porte chiuse ed allo stato degli atti ma che, in caso di condanna, godranno di uno sconto di pena pari ad un terzo. Con il rito abbreviato verranno processati anche i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia, Bartolomeo Arena, Gaetano Cannatà e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, "rampollo" dell'omonimo clan di Limbadi e figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias "l'Ingegnere".

Rito abbreviato pure per: Domenico Camillò, 79 anni, indicato quale capo della ‘ndrina di Vibo dei Pardea-Camillò-Macrì; Orazio De Stefano, posto a capo dell’omonimo clan di Reggio Calabria; Carmelo D’Andrea di Vibo Valentia, alias “Coscia d’Agnejiu”; Michele Fiorillo, detto “Zarrillo”, di Piscopio; Nazzareno Franzè, detto “Paposcia”, di Vibo Valentia; Pasquale Gallone di Nicotera Marina (indicato come vicino al boss Luigi Mancuso); Gregorio Gasparro di San Gregorio d’Ippona; Gregorio Giofrè di San Gregorio d’Ippona; Salvatore Morelli di Vibo Valentia, ancora latitante; Domenico Macrì, alias “Mommo”; Gregorio Niglia di Briatico; Salvatore Tulosai di Vibo Valentia; Giovanni Rizzo di Nicotera; Leoluca Lo Bianco, di Vibo Valentia; Francesco Antonio Pardea, di Vibo Valentia; Domenico Pardea, di Pizzo Calabro.

Abbreviato anche per l’ex testimone di giustizia Giuseppe Scriva, detto “Pepè”, di Vibo Valentia, e per l’avvocato del Foro di Vibo (ed imprenditore) Vincenzo Renda.

Nell'aula bunker di Lamezia Terme l'udienza vedrà oggi l'inizio della requisitoria della pubblica accusa, rappresentata dai pm della Dda di Catanzaro, Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci. Requisitoria – al termine della quale verranno formulate da parte dei due pm le richieste di pena o le eventuali assoluzioni – che dovrebbe andare avanti per circa quattro udienze. Quindi la parola passerà alle difese degli imputati. La principale accusa è quella di associazione mafiosa, ma non mancano le contestazioni per diversi tentati omicidi, narcotraffico, intestazione fittizia di beni, estorsione, danneggiamento ed usura.

Questo l’elenco completo degli imputati che vengono processati con il rito abbreviato:



ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11.08.1995



ARENA Bartolomeo, nato il 15.11.1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)



BALDO Manuele, nato il 29.05.1966, di Ionadi



BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06.01.1968, di Vibo;



BELISITO Luca, nato il 25.04.1990, di Pizzo



BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22.12.1981, di Vibo Valentia



CAMILLO’ Domenico, nato 01.09.1941, di Vibo



CAMILLO’ Michele, nato il 22.11.1982, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)



CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03.01.1974, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)



CARCHEDI Paolo, nato il 16.08.1963, di Vibo Valentia



CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata il 25.05.1954 di Vibo



CAVALLARO Gianluigi, nato il 30.12.1986, di Nicotera



CHIARELLA Carmelo, 29 anni, di Vibo Valentia;



CHILLA Emanuela, 23 anni, di Roma



COMERCI Sapienza, 70 anni, di Vibo,



COMITO Francesca, 39 anni, di Vibo Valentia



CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato



D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4.06.1958, di Vibo Valentia



D’ANDREA Giovanni nato il 27.10.1986, di Vibo Valentia



D’ANDREA Pasquale, nato il 27.04.1989, di Vibo Valentia



DE CERTO Giuseppe, nato il 27.04.1993, di Nicotera



DE GAETANO Fabio, nato il 12.03.1980, di Rombiolo



DE GAETANO Nicola, nato il 18.02.1988, di Rombiolo



DE STEFANO Orazio, nato il 11.02.1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria



DI MICELI Filippo nato il 04.02.1971, di Piscopio



DI VIRGILIO Antonio nato il 02.11.1960, di Catanzaro



DOMINELLO Michele, nato il 08.06.1991, di Vibo Valentia



FAMA’ Matteo nato il 15.06.1990, di Pizzo Calabro



FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962,



FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato il 12.03.1986, di Piscopio



FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola il giorno 01.02.1956, residente a Pizzo



FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05.07.1962, di Vibo Valentia



GALATI Michele, nato il 01.11.1980, di Mileto



GALLONE Cristiano, nato il 06.11.1970, di Nicotera



GALLONE Francesco, nato il 11.07.1983, di Nicotera



GALLONE Pasquale, nato il 30.8.1960, di Nicotera Marina



GASPARRO Francesco, nato il 02.10.1971, di San Gregorio d’Ippona



GASPARRO Gregorio, nato il 06.07.1971, di San Gregorio d’Ippona



GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14.06.1979, di Vibo Valentia



GERACE Annunziata Carmela, nata il 14.07.1974 di Nicotera



GERACE Francesco, nato il 26.11.1978, di Nicotera



GIARDINO Gabriele nato il 30.07.1996, di Rizziconi



GIARDINO Girolamo, nato il 05.02.1964, di Rizziconi



GIARDINO Michele, nato il 04.12.1991, di Rizziconi



GIOFRE’ Gregorio, nato il 09.12.1963, di San Gregorio d’Ippona



GRADIA Emanuela, nata il 09.04.1976, di Rombiolo



IANNELLO Francesco, nato il 22.08.1980, di San Gregorio d’Ippona



LA BELLA Francesco, nato il 04.01.1984, di Ionadi



LO BIANCO Giuseppe, nato il 18.09.1972, di Vibo Valentia

LO BIANCO Leoluca, nato il 17.01.1959, detto “U Rozzu”, di Vibo Valentia



LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22.04.1964, di Vibo Valentia



LO BIANCO Nicola, nato il 21.09.1972, di Vibo Valentia



LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09.09.1972, di Vibo Valentia



LOPREIATO Giuseppe, nato il 29.10.1994, di Sant’Onofrio



MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12.08.1984, di Vibo Valentia



MACRI’ Luciano, nato il 30.06.1968, di Vibo Marina



MANCO Michele, nato il 09.05.1988, di Vibo Valentia



MANCUSO Emanuele, nato il 14.02.1988, di Nicotera (collaboratore di giustizia)



MANTELLA Vincenzo, nato il 25.09.1986, di Vibo Valentia



MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16.06.1970, di Mesiano di Filandari



MAZZITELLI Vincenzo, nato il 06.09.1973, di Briatico



MAZZOTTA Francesca, nata il 15.05.1995, di Pizzo



MAZZOTTA Mariangela, nata il 28.05.1992, di Pizzo



MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, nato il 13.10.1983, di Vibo Valentia (latitante)



MORGESE Rossana, nata il 15.10.1988, di Vibo Valentia



MORGESE Salvatore, nato il 08.10.1963, di Vibo Valentia



NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08.04.1983, di Briatico



ORECCHIO Filippo nato il 28.07.1995, di Vibo Valentia



PALAMARA Emiliano, nato il 30.05.1971, di Parghelia



PANETTA Costantino, nato il 17.04.1984, di Vibo Valentia

PARDEA Francesco Antonio, nato il 10.03.1986, di Vibo Valentia



PATANIA Antonio, nato il 20.08.1985, di Sant’Onofrio



PERFIDIO Rosalba, nata il 12.07.1964, di Nicotera



POLIMENO Lorenzo, nato il 04.10.1977, di Reggio Calabria



PRESTANICOLA Andrea, nato il 29.11.1986, di Ionadi



PRESTIA Domenico, nato il 18.01.1970, di Vibo Valentia



PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18.02.1984, di Vibo Valentia



RENDA Vincenzo, nato il 30.10.1971, di Vibo Valentia (avvocato e imprenditore)



RIZZO Giovanni, nato il 29.10.1982, di Nicotera



SACCHINELLI Saverio, nato il 17.07.1982, di Pizzoni



SALAMO’ Giuseppe, nato il 23.06.1980, di Zungri



SCALAMANDRE’ Fabio, 44 anni, di Vibo



SCRIVA Giuseppe, nato il 14.01.1960, di Vibo Valentia



SOLANO Raffaele, nato il 19.10.1980, di San Calogero



TAVELLA Pasquale, nato il 19.01.1986, di Briatico



TULOSAI Salvatore, nato il 07.05.1959, di Vibo Valentia



VANACORE Paolo nato il 12.09.1971, di Uboldo (Varese)



VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera



VECCHIO Giovanni, nato il 07.09.1958, di Milano



VITRO’ Luigi, nato il 06.11.1974, di Vibo Valentia