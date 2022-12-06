Tornano in totale libertà essendo passati due anni dal rinvio a giudizio. Attenderanno la sentenza nei loro confronti a piede libero

Misure cautelari cessate e ritorno in totale libertà per 13 imputati del maxiprocesso Rinascita Scott. Nei loro confronti il Tribunale collegiale di Vibo Valentia (presieduto da Brigida Cavasino, a latere i giudici Germana Radice e Claudia Caputo) ha infatti dichiarato la cessazione delle misure cautelari in atto e, pertanto, gli imputati risponderanno a piede libero dei reati loro contestati dalla Dda di Catanzaro, essendo passati due anni dal rinvio a giudizio. Nessuno di loro si trovava in carcere. In particolare, la cessazione delle misure cautelari è stata dichiarata nei confronti dei seguenti imputati: Rosario Pardea (cl. ’71), di Vibo Valentia (era ai domiciliari); Francesco Cannatà (cl.’76), di Vibo Valentia (era ai domiciliari, fratello del collaboratore di giustizia Gaetano Cannatà); Maria Carmela Ciconte (cl. ’69), originaria di Sorianello, residente a Vibo Marina (aveva il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni a settimana, moglie di Leonardo Vacatello, imputato pure lui in Rinascita Scott); Salvatore Contartese (cl. ’77), di Limbadi (era ai domiciliari); Cinzia De Vito (cl. ‘86), di Piscopio (aveva l’obbligo di dimora); Filippo Grillo (cl. ’93), di Nerviano (era ai domiciliari); Davide Inzillo (cl. ’93), di Soriano Calabro (era ai domiciliari); Mirko La Grotetria (cl. ’93), di San Gregorio d’Ippona (aveva l’obbligo di dimora); Saverio Lacquaniti (cl. ’95), alias “Caramella” di San Gregorio d’Ippona (era ai domiciliari); Michele Lo Bianco (cl. ’67), di Vibo Valentia; Michele Lo Bianco (cl. ’99), di Vibo Valentia (aveva l’obbligo di dimora); Franco Papuzzo (cl. ’51) di Vibo Valentia; Maria Piperno (cl. ’78) di Piscopio (aveva l’obbligo di dimora).