Violento l’impatto tra la Fiat Multipla e il mezzo pesante avvenuto nella notte. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte

Nel violento impatto, che ha coinvolto una Fiat Multipla e un camion, ha perso la vita un giovane originario di Mirto Crosia. Si tratta di Samuel De Luca, 27 anni. Un altro giovane, residente a Pietrapaola, è rimasto gravemente ferito. Complessivamente sarebbero tre le persone coinvolte nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere i due feriti gravi, successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale.

L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con traffico completamente bloccato, lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Agli automobilisti si raccomanda la massima prudenza e, ove possibile, di percorrere itinerari alternativi.

Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

A fornire ulteriori dettagli è stata l'organizzazione di volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che ha espresso profondo rammarico per l'ennesima vittima registrata lungo questa importante arteria stradale.