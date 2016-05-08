Stupore tra le migliaia di fedeli accorsi da stamattina a Paravati, nel Vibonese, in occasione dell'annuale raduno nel giorno della Festa della mamma.

Un cerchio di luce attorno al sole. Un anello luminoso a disegnare una circonferenza perfetta intorno al corpo celeste. Un fenomeno ottico, piuttosto comune, che ha tuttavia suscitato stupore e commozione data la particolare circostanza nella quale si è verificato.

Il fenomeno infatti, noto come “alone”, si è osservato con sufficiente chiarezza dal piazzale della Cittadella della Gioia di Paravati, a Mileto, dove da questa mattina, sono confluite migliaia di persone, fedeli alla figura della mistica Natuzza Evolo.

Qui come ogni anno, nel giorno della Festa della mamma, si celebrano i festeggiamenti in onore della Madonna e di Mamma Natuzza nonché l’anniversario della nascita della Fondazione del “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” da lei ispirata.

