Il Centro comunale di conferimento dei rifiuti differenziati sottoposto a sequestro per la seconda volta da parte della Forestale su disposizione della Procura.

È stato posto ancora una volta sotto sequestro il Centro di conferimento comunale dei rifiuti di Serra San Bruno. I sigilli sono stati apposti nella mattinata di oggi, intorno alle ore 10.30, dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato tutela ambiente e territorio di Vibo Valentia, congiuntamente agli agenti della stazione del corpo Forestale di Serra San Bruno su disposizione della Procura della Repubblica.

Per la seconda volta consecutiva, il Centro di località Leonà, ubicato sull’ ex statale 110 direzione Mongiana è stato sottoposto allo stop a causa dell’ammasso dei rifiuti insistente nell’area. Non si conoscono ancora le motivazioni del sequestro anche se, qualche giorno fa, l’area era stata sottoposta ai controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, al comando del tenente Mattia Ivano Losciale, e dagli operatori Arpacal (agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria) proprio a causa del pienone che, ormai, da diverso tempo fa bella mostra di sé nella periferia del paese.

Ispezione all’isola ecologica di Serra S. Bruno. Si valutano eventuali violazioni

A causa dell’ormai critica situazione, i proprietari dei terreni agricoli situati in prossimità della zona, avevano sporto diverse denunce agli organi competenti. Nel marzo 2014 l’isola ecologica aveva subito un altro sequestro in seguito ad un controllo effettuato da parte dei carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno a causa delle cattive condizioni in cui versava. Le forze dell’ordine, allora come oggi, avevano notato il “tutto pieno” dello spazio occupato dal centro di conferimento, provocato da un ammasso eccezionale di rifiuti, che, tra le altre cose, causava odore nauseabondo e scempio ambientale.