Un ventiduenne, già noto alle forze dell’ordine, con atteggiamenti sospetti è stato notato dai militari dell’Arma in via don Mottola a Tropea.

Appena ha intravisto i carabinieri ha gettato delle bustine estratte dalla tasca dei pantaloni che poi è stato accertato contenessero della marijuana. Ai polsi del giovani, un 22enne tropeano di origini straniere, sono immediatamente scattate le manette.

Il ragazzo, Yousef Mouti (foto), verso le 20 di ieri sera si aggirava con fare sospetto in via don Mottola. Uno strano atteggiamento che non è sfuggito ai militari della Radiomobile che hanno cominciato a pedinarlo. Appena il “sospetto”, con precedenti penali, si è accorto di essere seguito si è disfatto, in fretta e furia, della droga confezionata in cinque dosi e pronta per essere venduta.

Troppo tardi però. I carabinieri l’hanno fermato e hanno recuperato “la roba”. Quindi, l’arresto con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria di Vibo Valentia che, nella mattinata odierna, ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura allo stesso. Sarà il successivo dibattimento a stabilire poi l’entità della pena.