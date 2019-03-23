Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 400 metri quadri, distruggendo numerosi automezzi e altro materiale. I locali dichiarati inagibili

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, alle ore 8:10 circa, a Soriano in località Bondì per un incendio di un deposito di automezzi e attrezzi agricoli. Il rogo,di chiara origine dolosa, è stato appiccato nel corso della notte ed è stato scoperto dai proprietari nella mattinata allorquando gli stessi si sono recati in loco. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento degli ultimi focolai e la messa in sicurezza dell’area interessata. Il magazzino di circa 400 metri quadri, realizzato in cemento armato, conteneva diversi automezzi agricoli oltre ad attrezzatura destinata alla manutenzione degli stessi che sono andati completamente distrutti. I locali interessati dall’incendio sono inagibili. LEGGI ANCHE: Raid incendiario a Soriano, un escavatore usato come ariete