L’ufficio Premi della Sisal ha comunicato in una nota che domani, venerdì 27 gennaio, verrà accreditato all’autore del “6” centrato a Vibo Valentia tre mesi fa – che a novembre ha concluso le pratiche per l’incasso – l’importo della scheda vincente del concorso n. 129 del 27 ottobre 2016: il Jackpot da oltre 163,5 milioni di euro.
Si tratta del secondo premio più alto della storia del SuperEnalotto e della vincita più alta in assoluto mai distribuita dal gioco a un’unica persona. La giocata vincente di soli 3 euro, come si ricorderà, è stata realizzata nel punto vendita Sisal Tabaccheria Lo Bianco situato in Via Dante Alighieri a Vibo Valentia.
Il vincitore da domani sarà dunque plurimilionario. Secondo il regolamento di gioco, la somma viene accreditata il 91° giorno dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale.
