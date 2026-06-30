Si amplia il servizio di assistenza dedicato ai viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità nelle stazioni ferroviarie calabresi. Da domani, 1° luglio, anche la stazione di Tropea entrerà ufficialmente a far parte del circuito delle Sale Blu di Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, mettendo a disposizione un servizio gratuito pensato per facilitare gli spostamenti in treno.

L'attivazione del servizio porta a 15 il numero delle stazioni calabresi abilitate all'assistenza, coordinata dalla Sala Blu con sede nella stazione di Reggio Calabria Centrale.

Il servizio è rivolto alle persone con disabilità, agli anziani e, più in generale, ai passeggeri con ridotta mobilità che necessitano di supporto nelle fasi di salita e discesa dal treno o negli spostamenti tra i binari e gli spazi della stazione. L'assistenza viene garantita da personale incaricato, che accompagna i viaggiatori lungo il percorso compreso tra la banchina e le aree dello scalo ferroviario.

Con l'ingresso di Tropea, la rete calabrese comprende le stazioni di Castiglione Cosentino, Catanzaro Lido, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Terme Centrale, Melito di Porto Salvo, Paola, Reggio Calabria Centrale, Rosarno, Scalea-Santa Domenica Talao, Sibari, Tropea, Vibo Valentia-Pizzo e Villa San Giovanni. La Sala Blu di Reggio Calabria coordina inoltre il servizio nelle stazioni campane di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri.

La prenotazione dell'assistenza può essere effettuata attraverso il portale Sala Blu online, registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le specifiche esigenze di viaggio, tramite l'app SalaBlu+ oppure scrivendo all'indirizzo mail della sede competente. Per le stazioni gestite da Reggio Calabria l'indirizzo è salablu.reggiocalabria@rfi.it.

Le Sale Blu sono contattabili anche telefonicamente attraverso il numero verde gratuito 800.90.60.60, da telefono fisso, e il numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32, da fisso e mobile.

Il servizio garantisce assistenza gratuita alle persone con disabilità e a ridotta mobilità attraverso l'ausilio di addetti incaricati nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso compreso fra la banchina e le aree della stazione.

I numeri confermano una domanda in crescita. Nel 2025 sono stati circa 20mila i servizi di assistenza erogati dalla Sala Blu di Reggio Calabria, mentre nel primo trimestre del 2026 gli interventi sono stati oltre 3.500, confermando un trend in aumento sul territorio calabrese.